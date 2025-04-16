Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
97,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,10
Экономия при брони: -26,07 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
85,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
84,49
Экономия при брони: -4,06 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,12
Экономия при брони: -26,09 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
88,52
Экономия при брони: -9,29 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
89,41
Экономия при брони: -10,18 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
98,60
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
83,54
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
94,77
Экономия при брони: -18,75 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
99,00
Экономия при брони: -13,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
88,54
Экономия при брони: -12,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
94,89
Экономия при брони: -18,87 грн