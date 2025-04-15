Киев
Копацил® (Copacyl®)

Копацил® (Copacyl®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 264 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
99,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
83,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
86,45
Экономия при брони: -13,91 грн
72,54 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
78,63 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,60
Экономия при брони: -10,00 грн
86,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
77,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
83,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,70
Экономия при брони: -9,10 грн
86,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,60
Экономия при брони: -10,00 грн
86,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
86,69
Экономия при брони: -13,46 грн
73,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
88,38
Экономия при брони: -9,75 грн
78,63 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,70
Экономия при брони: -9,10 грн
86,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,70
Экономия при брони: -9,10 грн
86,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
98,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
97,70
Экономия при брони: -11,10 грн
86,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,50 грн
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