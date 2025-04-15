Львов (адрес не указан)
Доступно в 264 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
86,45
Экономия при брони: -13,91 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,60
Экономия при брони: -10,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,70
Экономия при брони: -9,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,60
Экономия при брони: -10,00 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
86,69
Экономия при брони: -13,46 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
88,38
Экономия при брони: -9,75 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,70
Экономия при брони: -9,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,70
Экономия при брони: -9,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
97,70
Экономия при брони: -11,10 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум