не применять:

при сочетании AV-блокады с другими нарушениями ритма;

при выраженной артериальной гипотензии;

с сердечными гликозидами в связи с повышением риска возникновения AV-блокады.

При длительном применении необходимо контролировать уровень калия и магния в крови. С осторожностью назначают при склонности к бронхоспазмам.

Необходимо учитывать, что в состав таблеток входят в небольшом количестве сахароза и лактоза, поэтому у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции препарат не применяют.

Также следует ограничить употребление продуктов, содержащих кофеин (кофе, чай, напитки с колой).

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение в период беременности противопоказано. Грудное вскармливание на период лечения следует прекратить.

Дети. Не применяют для лечения у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Если во время лечения препаратом отмечают головокружение, снижение АД, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами.