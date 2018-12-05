АТФ-Лонг® (ATP-Long®) (96385) - инструкция по применению ATC-классификация
АТФ-Лонг инструкция по применению
Фармакологические свойства
АТФ-Лонг — препарат нового класса веществ, молекула которого состоит из аденозин-5'-трифосфата (АТФ), аминокислоты гистидина и солей магния и калия, а также обладает характерным только для нее фармакологическим действием, которое отсутствует в любом из других его химических компонентов. АТФ-Лонг стимулирует энергетический обмен, активность ионтранспортных систем мембран клеток, нормализует концентрацию ионов калия и магния, улучшает антиоксидантную систему защиты миокарда, снижает концентрацию мочевой кислоты. АТФ-Лонг оказывает противоишемическое, мембраностабилизирующее, антиаритмическое действие благодаря нормализации метаболических процессов в миокарде при ишемии и гипоксии, улучшает показатели центральной и периферической гемодинамики, коронарного кровообращения, повышает сократительную способность миокарда, функциональное состояние левого желудочка и сердечный выброс, что приводит к улучшению показателей физической работоспособности, снижению частоты приступов стенокардии и одышки во время физических нагрузок. Препарат восстанавливает нормальный синусовый ритм у больных с пароксизмальной наджелудочковой и суправентрикулярной тахикардией, с фибрилляцией и трепетанием предсердий, а также снижает активность эктопических очагов (предсердные и желудочковые экстрасистолы).
Показания АТФ-Лонг
препарат назначают в комплексном лечении:
- ИБС, нестабильной стенокардии, стенокардии покоя и напряжения;
- постинфарктного и миокардитического кардиосклероза (диффузного и очагового кардиосклероза);
- пароксизмальной наджелудочковой и суправентрикулярной тахикардии и других нарушений ритма;
- вегетососудистой дистонии;
- миокардиодистрофии;
- синдрома хронической усталости;
- гиперурикемии различного происхождения;
- миокардита;
- с целью повышения толерантности к физическим нагрузкам.
Применение АТФ-Лонг
таблетки АТФ-Лонг принимают сублингвально и держат под языком до полного рассасывания. Разовая доза — 10–40 мг 3–4 раза в сутки независимо от приема пищи. Курс лечения — в среднем 20–30 дней (определяет врач). При необходимости курс лечения повторяют через 10–15 дней. Максимальная суточная доза — 160 мг.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к препарату и его компонентам;
- острый инфаркт миокарда;
- кардиогенный и другие виды шока;
- обструктивные заболевания бронхолегочной системы;
- тяжелые формы БА;
- AV-блокада II–III степени;
- гиперкалиемия, гипермагниемия;
- геморрагический инсульт.
Побочные эффекты
возможны: тошнота, неприятные ощущения в эпигастрии, аллергические реакции (в том числе сыпь на коже, зуд, отек Квинке).
Также возможны снижение АД, головная боль, тахикардия, увеличение диуреза, гиперемия лица, ощущение жара, головокружение, неприятные ощущения в груди, усиление моторики пищеварительного канала, бронхоспазм.
При продолжительном и неконтролируемом приеме — гиперкалиемия или гипермагниемия.
Особые указания
не применять:
- при сочетании AV-блокады с другими нарушениями ритма;
- при выраженной артериальной гипотензии;
- с сердечными гликозидами в связи с повышением риска возникновения AV-блокады.
При длительном применении необходимо контролировать уровень калия и магния в крови. С осторожностью назначают при склонности к бронхоспазмам.
Необходимо учитывать, что в состав таблеток входят в небольшом количестве сахароза и лактоза, поэтому у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции препарат не применяют.
Также следует ограничить употребление продуктов, содержащих кофеин (кофе, чай, напитки с колой).
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение в период беременности противопоказано. Грудное вскармливание на период лечения следует прекратить.
Дети. Не применяют для лечения у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Если во время лечения препаратом отмечают головокружение, снижение АД, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами.
Взаимодействия
сердечные гликозиды: повышение риска возникновения AV-блокады.
Калийсберегающие диуретики, препараты калия и ингибиторы АПФ: повышается риск развития гиперкалиемии.
Магнерот и другие препараты магния: гипермагниемия.
Дипиридамол усиливает терапевтический эффект препарата АТФ-Лонг.
Ксантинола никотинат, кофеин, теофиллин, аминофиллин: уменьшают выраженность терапевтического эффекта препарата АТФ-Лонг.
АТФ-Лонг может усиливать антиангинальное действие блокаторов β-адренорецепторов, блокаторов кальциевых каналов, нитратов.
Передозировка
возможно развитие брадикардии, AV-блокады и артериальной гипотензии, синкопального состояния.
Лечение. Прекратить прием препарата и начать симптоматическую терапию. При брадикардии вводят атропина сульфат.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 3–5 °С.