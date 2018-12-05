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АТФ-Лонг® (ATP-Long®) (96385) - инструкция по применению ATC-классификация

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АТФ-Лонг<sup>&reg;</sup> (ATP-Long<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 83,50 грн
Без рецепта
40 шт, 10 мг от 83,50 грн 40 шт, 20 мг от 115,09 грн
В наличии в 984 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
10 мг
Количество штук в упаковке
40 шт.
ATC-група
C01E B10 Аденозин
Регистрационное удостоверение
UA/0723/01/01 от 05.12.2018
Международное название
ACIDUM ADENOSINTRIPHOSPHORICUM* (КИСЛОТА АДЕНОЗИНТРИФОСФОРНАЯ*)

АТФ-Лонг инструкция по применению

Фармакологические свойства

АТФ-Лонг — препарат нового класса веществ, молекула которого состоит из аденозин-5'-трифосфата (АТФ), аминокислоты гистидина и солей магния и калия, а также обладает характерным только для нее фармакологическим действием, которое отсутствует в любом из других его химических компонентов. АТФ-Лонг стимулирует энергетический обмен, активность ионтранспортных систем мембран клеток, нормализует концентрацию ионов калия и магния, улучшает антиоксидантную систему защиты миокарда, снижает концентрацию мочевой кислоты. АТФ-Лонг оказывает противоишемическое, мембраностабилизирующее, антиаритмическое действие благодаря нормализации метаболических процессов в миокарде при ишемии и гипоксии, улучшает показатели центральной и периферической гемодинамики, коронарного кровообращения, повышает сократительную способность миокарда, функциональное состояние левого желудочка и сердечный выброс, что приводит к улучшению показателей физической работоспособности, снижению частоты приступов стенокардии и одышки во время физических нагрузок. Препарат восстанавливает нормальный синусовый ритм у больных с пароксизмальной наджелудочковой и суправентрикулярной тахикардией, с фибрилляцией и трепетанием предсердий, а также снижает активность эктопических очагов (предсердные и желудочковые экстрасистолы).

Показания АТФ-Лонг

препарат назначают в комплексном лечении:

  • ИБС, нестабильной стенокардии, стенокардии покоя и напряжения;
  • постинфарктного и миокардитического кардиосклероза (диффузного и очагового кардиосклероза);
  • пароксизмальной наджелудочковой и суправентрикулярной тахикардии и других нарушений ритма;
  • вегетососудистой дистонии;
  • миокардиодистрофии;
  • синдрома хронической усталости;
  • гиперурикемии различного происхождения;
  • миокардита;
  • с целью повышения толерантности к физическим нагрузкам.

Применение АТФ-Лонг

таблетки АТФ-Лонг принимают сублингвально и держат под языком до полного рассасывания. Разовая доза — 10–40 мг 3–4 раза в сутки независимо от приема пищи. Курс лечения — в среднем 20–30 дней (определяет врач). При необходимости курс лечения повторяют через 10–15 дней. Максимальная суточная доза — 160 мг.

Противопоказания

  • повышенная чувствительность к препарату и его компонентам;
  • острый инфаркт миокарда;
  • кардиогенный и другие виды шока;
  • обструктивные заболевания бронхолегочной системы;
  • тяжелые формы БА;
  • AV-блокада II–III степени;
  • гиперкалиемия, гипермагниемия;
  • геморрагический инсульт.

Побочные эффекты

возможны: тошнота, неприятные ощущения в эпигастрии, аллергические реакции (в том числе сыпь на коже, зуд, отек Квинке).
Также возможны снижение АД, головная боль, тахикардия, увеличение диуреза, гиперемия лица, ощущение жара, головокружение, неприятные ощущения в груди, усиление моторики пищеварительного канала, бронхоспазм.
При продолжительном и неконтролируемом приеме — гиперкалиемия или гипермагниемия.

Особые указания

не применять:

  • при сочетании AV-блокады с другими нарушениями ритма;
  • при выраженной артериальной гипотензии;
  • с сердечными гликозидами в связи с повышением риска возникновения AV-блокады.

При длительном применении необходимо контролировать уровень калия и магния в крови. С осторожностью назначают при склонности к бронхоспазмам.
Необходимо учитывать, что в состав таблеток входят в небольшом количестве сахароза и лактоза, поэтому у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции препарат не применяют.
Также следует ограничить употребление продуктов, содержащих кофеин (кофе, чай, напитки с колой).
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение в период беременности противопоказано. Грудное вскармливание на период лечения следует прекратить.
Дети. Не применяют для лечения у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Если во время лечения препаратом отмечают головокружение, снижение АД, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Взаимодействия

сердечные гликозиды: повышение риска возникновения AV-блокады.
Калийсберегающие диуретики, препараты калия и ингибиторы АПФ: повышается риск развития гиперкалиемии.
Магнерот и другие препараты магния: гипермагниемия.
Дипиридамол усиливает терапевтический эффект препарата АТФ-Лонг.
Ксантинола никотинат, кофеин, теофиллин, аминофиллин: уменьшают выраженность терапевтического эффекта препарата АТФ-Лонг.
АТФ-Лонг может усиливать антиангинальное действие блокаторов β-адренорецепторов, блокаторов кальциевых каналов, нитратов.

Передозировка

возможно развитие брадикардии, AV-блокады и артериальной гипотензии, синкопального состояния.
Лечение. Прекратить прием препарата и начать симптоматическую терапию. При брадикардии вводят атропина сульфат.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте при температуре 3–5 °С.

АТФ-Лонг
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг, №40
от 83,50 грн
В наличии в 984 аптеках
Цены в аптеках
АТФ-Лонг
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг, №40
от 83,50 грн
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