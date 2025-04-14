Днепр (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,16
Экономия при брони: -43,61 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
197,65
Экономия при брони: -13,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,89
Экономия при брони: -50,34 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
197,79
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,92
Экономия при брони: -10,11 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
203,25
Экономия при брони: -13,93 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -2,00 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,70
Экономия при брони: -35,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,30
Экономия при брони: -14,90 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
223,70
Экономия при брони: -65,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,59
Экономия при брони: -10,51 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
217,15
Экономия при брони: -28,59 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,26
Экономия при брони: -29,25 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
197,24
Экономия при брони: -41,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,90
Экономия при брони: -35,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
127,14
Экономия при брони: -4,38 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,81
Экономия при брони: -22,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,57
Экономия при брони: -15,49 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
203,83
Экономия при брони: -14,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,40
Экономия при брони: -44,38 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,08
Экономия при брони: -22,66 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,51
Экономия при брони: -44,31 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
216,15
Экономия при брони: -24,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,48
Экономия при брони: -19,28 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,61
Экономия при брони: -40,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
141,12
Экономия при брони: -29,84 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"