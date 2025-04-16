Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,70
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,11
Экономия при брони: -7,11 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,75
Экономия при брони: -40,78 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
204,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
198,67
Экономия при брони: -9,55 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,63
Экономия при брони: -34,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
133,83
Экономия при брони: -35,01 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
200,64
Экономия при брони: -45,02 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
194,81
Экономия при брони: -39,19 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,65
Экономия при брони: -7,45 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
217,90
Экономия при брони: -60,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,16
Экономия при брони: -37,34 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
207,80
Экономия при брони: -52,18 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,26
Экономия при брони: -42,29 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
196,41
Экономия при брони: -40,62 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,70
Экономия при брони: -36,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,45
Экономия при брони: -46,62 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,22
Экономия при брони: -39,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,42
Экономия при брони: -42,45 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
201,45
Экономия при брони: -13,22 грн