Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
223,70
Экономия при брони: -61,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,20
Экономия при брони: -41,60 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,70
Экономия при брони: -31,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,70
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,78
Экономия при брони: -42,53 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
205,93
Экономия при брони: -14,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,90
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,16
Экономия при брони: -25,01 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
201,14
Экономия при брони: -41,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
223,50
Экономия при брони: -61,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,37
Экономия при брони: -44,41 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
200,56
Экономия при брони: -43,76 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
174,51
Экономия при брони: -12,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,01
Экономия при брони: -18,00 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
201,35
Экономия при брони: -19,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,17
Экономия при брони: -44,21 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
205,62
Экономия при брони: -20,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,20
Экономия при брони: -37,60 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
234,30
Экономия при брони: -71,90 грн