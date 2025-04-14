Одесса (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,25
Экономия при брони: -6,59 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
192,85
Экономия при брони: -8,85 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,73
Экономия при брони: -4,27 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
199,52
Экономия при брони: -15,45 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,20
Экономия при брони: -36,29 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,44
Экономия при брони: -34,37 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,24
Экономия при брони: -9,91 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
200,66
Экономия при брони: -41,59 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
223,70
Экономия при брони: -63,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,43
Экономия при брони: -11,24 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,50
Экономия при брони: -5,32 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
131,76
Экономия при брони: -22,58 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,11
Экономия при брони: -24,81 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,68
Экономия при брони: -0,13 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
223,50
Экономия при брони: -62,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,82
Экономия при брони: -9,17 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,47
Экономия при брони: -9,71 грн