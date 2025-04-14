Киев
АТФ-Лонг® (ATP-Long®)

АТФ-Лонг® (ATP-Long®)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 252 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,36 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,24 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,36 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,25
Экономия при брони: -6,59 грн
125,66 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
192,85
Экономия при брони: -8,85 грн
184,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,30 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
210,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,73
Экономия при брони: -4,27 грн
130,46 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
199,52
Экономия при брони: -15,45 грн
184,07 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,20
Экономия при брони: -36,29 грн
99,91 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,44
Экономия при брони: -34,37 грн
159,07 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,80 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
173,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,24
Экономия при брони: -9,91 грн
100,33 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
200,66
Экономия при брони: -41,59 грн
159,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
223,70
Экономия при брони: -63,10 грн
160,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,60 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,00 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,68 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,43
Экономия при брони: -11,24 грн
123,19 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,50
Экономия при брони: -5,32 грн
172,18 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,90 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
196,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
131,76
Экономия при брони: -22,58 грн
109,18 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,11
Экономия при брони: -24,81 грн
119,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,68
Экономия при брони: -0,13 грн
27,55 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
223,50
Экономия при брони: -62,90 грн
160,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,82
Экономия при брони: -9,17 грн
128,65 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,47
Экономия при брони: -9,71 грн
39,76 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное