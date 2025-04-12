фармакодинамические параметры. Гель Пантестин-Дарница содержит два фармацевтически активных ингредиента: декспантенол и мирамистин.

Декспантенол — незаменимый компонент нормально функционирующего эпителия — является биологически активной стабильной формой пантотеновой кислоты.

Декспантенол легко превращается в пантотеновую кислоту, которая увеличивает содержание в клетках восстановленного глутатиона (антиоксидантный эффект), способствует синтезу АТФ, а также является частью коэнзима A (КoA). Молекулы КоА и АТФ задействованы в синтезе жирных кислот, фосфолипидов и холестерина, необходимых для восстановления клеточных мембран. Кроме того, КоА участвует в реакциях метаболизма белков эпителиальных клеток.

В исследованиях in vitro установлено влияние декспантенола на фибробласты человека — усиление их пролиферации, процессов миграции и адгезии, синтеза коллагена.

Благодаря хорошему проникновению через кожу и высоким локальным концентрациям декспантенол широко применяется для стимуляции процессов эпителизации, грануляции поврежденной кожи и уменьшения кожного зуда.

Кроме того, декспантенол улучшает барьерные свойства, гидратацию рогового слоя, уменьшает трансэпидермальную потерю воды, поддерживая мягкость и эластичность кожи, а также обладает противовоспалительными свойствами.

С целью предупреждения инфицирования длительно не заживающих ран и лечения раневой инфекции действие препарата дополнено антисептиком мирамистином.

Поверхностно-активное вещество катионного типа мирамистин за счет взаимодействия с липидами наружной мембраны микроорганизма оказывает деструктивный эффект на возбудителей раневой инфекции. Высокочувствительны к веществу грамположительные кокки (в первую очередь стафилококки, а также стрептококки, в том числе пневмококки). Эффективен мирамистин и в отношении грамнегативных возбудителей. Активность мирамистина направлена на микроорганизмы как аэробного, так и анаэробного типа, неспорообразующие и образующие споры; в том числе на микробные ассоциации и госпитальную микрофлору со множественной резистентностью к антибиотикам (повышает чувствительность микробов к указанным препаратам). Тормозит образование и рост биопленок Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes (группа A). Мирамистин также эффективно воздействует на крупные вирусы (в том числе герпеса), дерматофиты, аскомицеты, дрожжевые и дрожжеподобные грибы.

Благодаря выраженному гиперосмолярному действию в области раны и прилегающих тканей применение мирамистина способствует торможению процесса воспаления.

Локальные эффекты мирамистина дополняются стимуляцией восстановления поврежденных тканей при его применении, в том числе в случае длительно не заживающих ран.

Фармакокинетические параметры. При местном применении декспантенол быстро абсорбируется, метаболизируясь в тканях в пантотеновую кислоту.

Попадание в системный кровоток мирамистина маловероятно, вещество оказывает действие на микроорганизмы в области раны и прилежащих тканях.