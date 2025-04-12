Пантестин-Дарница® (Panthestin-Darnitsa)
Пантестин-Дарница инструкция по применению
Состав
D-пантенол - 5 г/100 г
Мирамистин - 0,5 г/100 г
Фармакологические свойства
фармакодинамические параметры. Гель Пантестин-Дарница содержит два фармацевтически активных ингредиента: декспантенол и мирамистин.
Декспантенол — незаменимый компонент нормально функционирующего эпителия — является биологически активной стабильной формой пантотеновой кислоты.
Декспантенол легко превращается в пантотеновую кислоту, которая увеличивает содержание в клетках восстановленного глутатиона (антиоксидантный эффект), способствует синтезу АТФ, а также является частью коэнзима A (КoA). Молекулы КоА и АТФ задействованы в синтезе жирных кислот, фосфолипидов и холестерина, необходимых для восстановления клеточных мембран. Кроме того, КоА участвует в реакциях метаболизма белков эпителиальных клеток.
В исследованиях in vitro установлено влияние декспантенола на фибробласты человека — усиление их пролиферации, процессов миграции и адгезии, синтеза коллагена.
Благодаря хорошему проникновению через кожу и высоким локальным концентрациям декспантенол широко применяется для стимуляции процессов эпителизации, грануляции поврежденной кожи и уменьшения кожного зуда.
Кроме того, декспантенол улучшает барьерные свойства, гидратацию рогового слоя, уменьшает трансэпидермальную потерю воды, поддерживая мягкость и эластичность кожи, а также обладает противовоспалительными свойствами.
С целью предупреждения инфицирования длительно не заживающих ран и лечения раневой инфекции действие препарата дополнено антисептиком мирамистином.
Поверхностно-активное вещество катионного типа мирамистин за счет взаимодействия с липидами наружной мембраны микроорганизма оказывает деструктивный эффект на возбудителей раневой инфекции. Высокочувствительны к веществу грамположительные кокки (в первую очередь стафилококки, а также стрептококки, в том числе пневмококки). Эффективен мирамистин и в отношении грамнегативных возбудителей. Активность мирамистина направлена на микроорганизмы как аэробного, так и анаэробного типа, неспорообразующие и образующие споры; в том числе на микробные ассоциации и госпитальную микрофлору со множественной резистентностью к антибиотикам (повышает чувствительность микробов к указанным препаратам). Тормозит образование и рост биопленок Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes (группа A). Мирамистин также эффективно воздействует на крупные вирусы (в том числе герпеса), дерматофиты, аскомицеты, дрожжевые и дрожжеподобные грибы.
Благодаря выраженному гиперосмолярному действию в области раны и прилегающих тканей применение мирамистина способствует торможению процесса воспаления.
Локальные эффекты мирамистина дополняются стимуляцией восстановления поврежденных тканей при его применении, в том числе в случае длительно не заживающих ран.
Фармакокинетические параметры. При местном применении декспантенол быстро абсорбируется, метаболизируясь в тканях в пантотеновую кислоту.
Попадание в системный кровоток мирамистина маловероятно, вещество оказывает действие на микроорганизмы в области раны и прилежащих тканях.
Показания Пантестин-Дарница
• лечение и профилактика инфицирования незначительных ссадин, ожогов, порезов и царапин;
• инфекции кожи (в том числе вторично инфицированный нейродермит и экзема);
• раны различной этиологии и расположения (включая постоперационные, пролежни и трофические язвы в пролиферативной фазе);
• солнечные ожоги; лечение гранулирующих ожоговых ран и подготовка их к аутодермопластике, улучшение приживления трансплантатов кожи;
• заболевания пародонта (гингивит — катаральные или язвенно-некротические формы; пародонтит — очаговый или распространенный), болезни или травматическое поражение слизистой оболочки полости рта (стоматит, в том числе афтозный, хронический, рецидивирующий);
• эрозия шейки матки, эрозивный кольпит и повреждения слизистой оболочки влагалища;
• лечение и профилактика инфицирования опрелостей и пеленочного дерматита;
• профилактика лучевых поражений кожи, слизистых оболочек, лечение лучевых язв (в пролиферативной фазе).
Применение Пантестин-Дарница
местно. Распределяют тонким слоем на поверхности раны после ее стандартной обработки. После накладывают стерильную марлевую повязку. Как вариант — наносят гель на перевязочный материал, а затем на раневую поверхность.
В случае наличия раневого экссудата перед применением геля рану обрабатывают антисептиком и высушивают стерильной салфеткой.
При повреждении кожных покровов и солнечных ожогах препарат наносят на пораженные участки.
Гинекологическая патология: пропитанные препаратом тампоны вводят в положении лежа глубоко во влагалище.
В терапии заболеваний ротовой полости препарат используют только у взрослых. После очищения полости рта гель распределяют тонким слоем на пораженный участок. В течение 1 ч не употребляют жидкость и пищу. При лечении проявлений протезного стоматита можно применять зубные протезы после нанесения геля.
Применяют 2–3 раза в сутки в течение 7–10 дней (до полного заживления пораженного участка или снижения интенсивности воспаления).
Противопоказания
гиперчувствительность к активным фармацевтическим ингредиентам препарата или другим его составляющим.
Побочные эффекты
• реакции гиперчувствительности (как правило, при индивидуальной непереносимости отмечаются кожный зуд, высыпания, гиперемия разной степени выраженности); редко — кратковременное (исчезает самопроизвольно в течение 15–20 с) ощущение жжения;
• дерматит (контактный или аллергический), эритема, экзема, крапивница, раздражение, отек, сухость либо мокнутие кожи.
Особые указания
предохранять глаза от попадания геля.
Не использовать в случае выраженной гнойной экссудации из раны.
Длительность лечения определяется врачом индивидуально.
В период беременности и кормления грудью возможно применение геля после консультации с врачом (избегать нанесения на обширные участки кожи).
Применяют у детей с первых дней жизни.
Отсутствует воздействие на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
противомикробный эффект мирамистина инактивируют:
• поверхностно-активные вещества анионного типа (мыльные р-ры);
• другие антисептики.
Сочетанное применение мирамистина:
• с антибиотиками (системными либо местного действия) — повышает чувствительность к ним микроорганизмов;
• с миорелаксантами деполяризирующего действия — повышает их эффективность;
• с миорелаксантами недеполяризирующего действия — снижает их эффективность.
Передозировка
при местном применении маловероятна. При случайном проглатывании геля проводят симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке. Не подвергать замораживанию.
Комментарии (1)
Декспантенол в концентрации от 2 до 5% стимулирует регенерацию поврежденной кожи у человека. В двойном слепом клиническом исследовании была получена информация относительно эффективности декспантенола в форме эмульсии «вода-масло» при заживлении ран [Pugliese PT, Farina JC, Chautems Y., 1995]. Оценку эффективности декспантенола при заживлении ран оценивали с помощью ультразвукового и гистологического методов исследования провели у 15 взрослых участников-мужчин. У каждого из участников исследования были воспроизведены 4 стандартизированные раны – бритвенные порезы. Три из четырех ран ежедневно обрабатывали в течение 5 дней:
• эмульсией «вода-масло», содержащей 5% декспантенол;
• соответствующей эмульсией «вода-масло», но без декспантенола;
• кремом для оказания первой помощи.
Четвертая рана служила в качестве контроля.
Оценивали эритему, закрытие и объем раны, упругость кожи вокруг краев раны. Кожные раны, которые обработаны эмульсией с 5% декспантенолом продемонстрировали уменьшение эритемы, более быстрое закрытие раны, кожа вокруг краев раны была более упруга и эластична. При гистологическом исследовании у 10 из 15 участников декспантенол являлся более эффективным в отношении стимулирования процесса заживления.
В последующем рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании [Presto S, Wehmeyer A, Filbry A, et al., 2001] изучали регенерирующие свойства препарата для местного применения, содержащего 5% декспантенола, in vivo на модели вакуумного волдыря на коже. В исследование были включены 20 добровольцев со здоровой кожей. Декспантенол и плацебо, а также 0,9% р-р натрия хлорида (физиологический р-р) в качестве контроля, наносили под окклюзионную повязку на дефекты кожи в течение 5 дней, процесс эпителизации контролировали с помощью трансэпидермальной потери воды (TEWL) за период исследования 6 дней. TEWL является показателем барьерной функции интактной (неповрежденной) кожи.
Ддя декспантенола наблюдалось статистически значимое ускорение эпидермальной регенерации по сравнению с плацебо (р<0,05) и контролем (без нанесения дексапантенола или плацебо) (р<0,0004). Полученные результаты продемонстрировали, что исследуемый препарат, содержащий 5% декспантенола, способствовал регенерации эпидермального барьера по сравнению с плацебо, и эта разница действительно является статистически значимой.
На протяжении всего периода исследования раздражение кожи или другие побочные эффекты не наблюдались.