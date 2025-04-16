Пантестин-Дарница® (Panthestin-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
171,30
Экономия при брони: -29,30 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
254,70
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
156,29
Экономия при брони: -14,60 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
269,27
Экономия при брони: -21,55 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
144,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
247,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
155,47
Экономия при брони: -11,29 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
292,01
Экономия при брони: -14,04 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
160,56
Экономия при брони: -12,60 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
263,02
Экономия при брони: -26,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
280,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
174,49
Экономия при брони: -8,61 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
257,72
Экономия при брони: -21,91 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40
Экономия при брони: -25,40 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
263,70
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
154,54
Экономия при брони: -10,18 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
246,43
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
154,13
Экономия при брони: -13,96 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
259,31
Экономия при брони: -22,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
282,00
Экономия при брони: -44,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
156,01
Экономия при брони: -15,84 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
262,47
Экономия при брони: -26,02 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
154,32
Экономия при брони: -14,15 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
265,89
Экономия при брони: -48,89 грн