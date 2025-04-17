Пантестин-Дарница® (Panthestin-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
168,40
Экономия при брони: -25,10 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
286,80
Экономия при брони: -47,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 52 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
147,92
Экономия при брони: -4,44 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
245,55
Экономия при брони: -7,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40
Экономия при брони: -24,10 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
284,00
Экономия при брони: -44,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40
Экономия при брони: -24,10 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
286,80
Экономия при брони: -47,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
157,75
Экономия при брони: -20,66 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
265,41
Экономия при брони: -34,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
171,50
Экономия при брони: -28,20 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
280,20
Экономия при брони: -40,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
156,35
Экономия при брони: -15,58 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
263,04
Экономия при брони: -27,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40
Экономия при брони: -24,10 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
286,80
Экономия при брони: -47,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
153,64
Экономия при брони: -16,51 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
258,49
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,30
Экономия при брони: -24,00 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
262,60
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
154,25
Экономия при брони: -17,12 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
259,51
Экономия при брони: -29,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
157,52
Экономия при брони: -20,39 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
259,69
Экономия при брони: -24,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница