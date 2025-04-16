Пантестин-Дарница® (Panthestin-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
152,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
268,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
161,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
275,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
146,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
157,95
Экономия при брони: -13,71 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
253,71
Экономия при брони: -32,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
155,04
Экономия при брони: -14,42 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
280,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40
Экономия при брони: -25,00 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
254,70
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
248,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
280,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
171,50
Экономия при брони: -29,10 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
280,20
Экономия при брони: -41,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
154,49
Экономия при брони: -5,17 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
264,74
Экономия при брони: -8,85 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40
Экономия при брони: -25,00 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
254,70
Экономия при брони: -16,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
153,53
Экономия при брони: -24,04 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
262,00
Экономия при брони: -25,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
153,37
Экономия при брони: -8,84 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
258,04
Экономия при брони: -16,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
155,16
Экономия при брони: -9,78 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
279,82
Экономия при брони: -72,08 грн