Пантестин-Дарница® (Panthestin-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
154,99
Экономия при брони: -14,36 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
260,75
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40
Экономия при брони: -21,30 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
280,20
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
156,35
Экономия при брони: -16,80 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
265,01
Экономия при брони: -31,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,30
Экономия при брони: -21,20 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
282,00
Экономия при брони: -37,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,30
Экономия при брони: -21,20 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
287,10
Экономия при брони: -42,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40
Экономия при брони: -21,30 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
286,80
Экономия при брони: -42,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
156,45
Экономия при брони: -15,82 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
280,30 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
162,00
Экономия при брони: -13,90 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
258,99
Экономия при брони: -45,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
167,40 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
280,20
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
154,85
Экономия при брони: -15,23 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
260,53
Экономия при брони: -26,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
168,40
Экономия при брони: -22,30 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
287,10
Экономия при брони: -42,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
157,92
Экономия при брони: -16,68 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
265,68
Экономия при брони: -45,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пантестин-Дарница® гель туба 15 г №1
Дарница
153,15
Экономия при брони: -13,53 грн
Пантестин-Дарница® гель туба 30 г №1
Дарница
257,67
Экономия при брони: -22,87 грн