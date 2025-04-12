Корень солодки

Солодки корня сироп (Glycyrrhizae syrup)

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Солодки корня сироп
Солодки корня сироп
Сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл с дозирующей ложкой, в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 86,37 грн
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Солодки корня сироп
Солодки корня сироп
Сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл с дозирующей ложкой, в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 47,00 грн
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Солодки корня сироп инструкция по применению

Состав

5 мл сиропа содержит солодки корня экстракта сухого (Glycyrrhiza extractum siccum) ((4,0–5,0): 1) (экстрагент-вода) (в пересчете на 8% содержание 18β-глицирризиновой кислоты) — 250 мг.

Экстракт корня солодки сухой - 4,4 г/100 г

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Корень солодки голой содержит глицирризин, калиевую и кальциевую соли глицирризиновой кислоты, флавоновые гликозиды (ликвиритин, ликвиритигенин, ликвиритозид). Отхаркивающее действие препаратов солодки связано с содержанием глицирризина, который стимулирует активность реснитчатого эпителия трахеи и бронхов, усиливает секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Спазмолитическое действие препарата на гладкие мышцы дыхательных путей обусловлено наличием флавоновых соединений, среди которых наиболее активен ликвиритозид; противовоспалительный (кортикостероидоподобный) эффект — наличием глицирризиновой кислоты, которая высвобождается при гидролизе глицирризина.
Фармакокинетика. Не изучалась.

Показания Солодки корня сироп

в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем и затрудненным отхождением мокроты (острые и хронические бронхиты, бронхопневмония, бронхоэктатическая болезнь).

Применение Солодки корня сироп

сироп солодкового корня назначают внутрь после еды 3–4 раза в сутки. Перед применением препарат не разводят, однако после приема запивают большим количеством жидкости (чая или теплой воды).
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется принимать по 15 мл сиропа на прием;
детям в возрасте 1–3 лет — 2,5 мл на прием;
детям в возрасте 4–6 лет — 2,5–5 мл на прием;
детям в возрасте 7–9 лет — 5–7,5 мл на прием;
детям в возрасте 10–12 лет — 7,5–10 мл на прием.
Доза препарата измеряется с помощью дозирующей ложки.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

Противопоказания

  • индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата;
  • нарушение функции печени и почек;
  • гипокалиемия;
  • АГ;
  • тяжелая степень ожирения.

Побочные эффекты

при индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие аллергических реакций (сыпь, зуд, гиперемия кожи и отеки).
Длительное применение препаратов солодки в чрезмерных дозах может вызвать нарушения водно-электролитного баланса и привести к образованию отеков, развитию гипокалиемии; в отдельных случаях возможны повышение АД, гипокалиемическая миопатия и миоглобинурия.
В случае появления любых нежелательных явлений больному необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу!

Особые указания

с осторожностью применять у пациентов с сахарным диабетом из-за содержания сахара в сиропе. 5 мл сиропа содержат 0,142 ХЕ.
Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности, поскольку солодка голая повышает уровень эстрогенов, вследствие чего нарушается гормональный баланс. При необходимости приема препарата в период кормления грудью в течение лечения грудное вскармливание следует прекратить.
Дети. Препарат назначают детям в возрасте старше 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

гипокалиемия (в результате чрезмерного применения корня солодки) может усиливаться при взаимодействии с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами и препаратами, влияющими на сердечный ритм (например хинидин).
При одновременном применении с препаратами, вызывающими гипокалиемию (тиазидные и петлевые диуретики, адренокортикостероиды и слабительные лекарственные средства), может быть нарушен электролитный баланс. Поэтому не следует применять длительно препараты корня солодки одновременно с вышеперечисленными лекарственными средствами.
При одновременном применении любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Передозировка

возможно увеличение выраженности побочных эффектов.
Лечение. Симптоматическое.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. После вскрытия упаковки препарат можно применять в течение 6 мес при температуре хранения не выше 25 °С.

Характеристики
Производитель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Форма выпуска
Сироп
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
250 мг/5 мл
Объем
200 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/3359/01/01 от 06.04.2020
Международное название