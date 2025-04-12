сироп солодкового корня назначают внутрь после еды 3–4 раза в сутки. Перед применением препарат не разводят, однако после приема запивают большим количеством жидкости (чая или теплой воды).

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется принимать по 15 мл сиропа на прием;

детям в возрасте 1–3 лет — 2,5 мл на прием;

детям в возрасте 4–6 лет — 2,5–5 мл на прием;

детям в возрасте 7–9 лет — 5–7,5 мл на прием;

детям в возрасте 10–12 лет — 7,5–10 мл на прием.

Доза препарата измеряется с помощью дозирующей ложки.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.