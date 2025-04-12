Солодки корня сироп (Glycyrrhizae syrup)
Солодки корня сироп инструкция по применению
Состав
5 мл сиропа содержит солодки корня экстракта сухого (Glycyrrhiza extractum siccum) ((4,0–5,0): 1) (экстрагент-вода) (в пересчете на 8% содержание 18β-глицирризиновой кислоты) — 250 мг.
Экстракт корня солодки сухой - 4,4 г/100 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Корень солодки голой содержит глицирризин, калиевую и кальциевую соли глицирризиновой кислоты, флавоновые гликозиды (ликвиритин, ликвиритигенин, ликвиритозид). Отхаркивающее действие препаратов солодки связано с содержанием глицирризина, который стимулирует активность реснитчатого эпителия трахеи и бронхов, усиливает секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Спазмолитическое действие препарата на гладкие мышцы дыхательных путей обусловлено наличием флавоновых соединений, среди которых наиболее активен ликвиритозид; противовоспалительный (кортикостероидоподобный) эффект — наличием глицирризиновой кислоты, которая высвобождается при гидролизе глицирризина.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Солодки корня сироп
в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем и затрудненным отхождением мокроты (острые и хронические бронхиты, бронхопневмония, бронхоэктатическая болезнь).
Применение Солодки корня сироп
сироп солодкового корня назначают внутрь после еды 3–4 раза в сутки. Перед применением препарат не разводят, однако после приема запивают большим количеством жидкости (чая или теплой воды).
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется принимать по 15 мл сиропа на прием;
детям в возрасте 1–3 лет — 2,5 мл на прием;
детям в возрасте 4–6 лет — 2,5–5 мл на прием;
детям в возрасте 7–9 лет — 5–7,5 мл на прием;
детям в возрасте 10–12 лет — 7,5–10 мл на прием.
Доза препарата измеряется с помощью дозирующей ложки.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.
Противопоказания
- индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- нарушение функции печени и почек;
- гипокалиемия;
- АГ;
- тяжелая степень ожирения.
Побочные эффекты
при индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие аллергических реакций (сыпь, зуд, гиперемия кожи и отеки).
Длительное применение препаратов солодки в чрезмерных дозах может вызвать нарушения водно-электролитного баланса и привести к образованию отеков, развитию гипокалиемии; в отдельных случаях возможны повышение АД, гипокалиемическая миопатия и миоглобинурия.
В случае появления любых нежелательных явлений больному необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу!
Особые указания
с осторожностью применять у пациентов с сахарным диабетом из-за содержания сахара в сиропе. 5 мл сиропа содержат 0,142 ХЕ.
Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности, поскольку солодка голая повышает уровень эстрогенов, вследствие чего нарушается гормональный баланс. При необходимости приема препарата в период кормления грудью в течение лечения грудное вскармливание следует прекратить.
Дети. Препарат назначают детям в возрасте старше 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
гипокалиемия (в результате чрезмерного применения корня солодки) может усиливаться при взаимодействии с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами и препаратами, влияющими на сердечный ритм (например хинидин).
При одновременном применении с препаратами, вызывающими гипокалиемию (тиазидные и петлевые диуретики, адренокортикостероиды и слабительные лекарственные средства), может быть нарушен электролитный баланс. Поэтому не следует применять длительно препараты корня солодки одновременно с вышеперечисленными лекарственными средствами.
При одновременном применении любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Передозировка
возможно увеличение выраженности побочных эффектов.
Лечение. Симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. После вскрытия упаковки препарат можно применять в течение 6 мес при температуре хранения не выше 25 °С.