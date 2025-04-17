Солодки корня сироп (Glycyrrhizae syrup)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 275 аптеках в Винница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,37
Экономия при брони: -0,13 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Келецкая, 106
6.8 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калиновка, ул. Медицинская, 6
24.4 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
58.7 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 31 мин
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,84
Экономия при брони: -0,63 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 31 мин
Летичев, ул. Соборная, 8
65.7 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 31 мин
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,00
Экономия при брони: -1,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Бердичев, пл. Соборная, 17
73.5 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
73.8 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека семейная
Закрыто
Открывается через 31 мин
Гайсин, ул. Соборная, 41
80.7 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,31
Экономия при брони: -0,85 грн
Бажаемо здоровья
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
87.5 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 31 мин
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
91.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,70
Экономия при брони: -0,25 грн
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 31 мин
Любар, ул. Независимости, 48
93.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Андрушевка, ул. Зазулинского, 10
94.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
99.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 31 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
100.9 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 31 мин
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
105.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,00
Экономия при брони: -5,50 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 31 мин
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
106.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"