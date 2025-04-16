Солодки корня сироп (Glycyrrhizae syrup)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Николаев
Аптека24
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 55 мин
Снигиревка, ул. Центральная, 79
62.9 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Коблево, ул. Одесская, 2/4
66.3 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 22/3
75.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 55 мин
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Южное, просп. Мира, 13/5
75.5 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
76.0 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
85.0 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
93.5 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
96.4 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"