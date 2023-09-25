СОЛОДКА ГОЛАЯ/УРАЛЬСКАЯ* (GLYCYRRHIZA GLABRA/URALENSIS*) Действующее вещество
корни солодки (лакрицы) содержат ликуразид, глицирризиновую кислоту (не менее 6%), флавоноиды (ликвиритин, ликвиритозид), ситостерин, пектины, сахар, крахмал, слизистые и другие биологически активные вещества. Глицирризиновая кислота, являющаяся тритерпеноидным гликозидом, обладает противовоспалительным свойством. Ликвиритозид и 2,4,4-триоксихалкон оказывают спазмолитическое действие. Пентациклический тритерпен — карбеноксолон — ускоряет заживление язв желудка. Из корней и корневищ солодки получен также ряд официнальных лекарственных средств, применяемых в качестве противовоспалительных и противоязвенных средств. Препараты из корня солодки оказывают отхаркивающее действие.
бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, гиперацидный гастрит, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
1 столовую ложку измельченных корней солодки заливают стаканом кипятка, настаивают 20 мин, процеживают. Принимают по ½ стакана настоя или 1 ложке сиропа 2–3 раза в сутки после еды.
повышенная чувствительность.
не выявлены.