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Активные вещества — “С”СОЛОДКА ГОЛАЯ/УРАЛЬСКАЯ* (GLYCYRRHIZA GLABRA/URALENSIS*)

СОЛОДКА ГОЛАЯ/УРАЛЬСКАЯ* (GLYCYRRHIZA GLABRA/URALENSIS*) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Солодки корни корни, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Солодки корни Корни, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 581 аптеке
от 48,01 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, флакон стеклянный, 200 г, № 1; Виола ФФ
Солодки корня сироп Сироп, флакон стеклянный, 200 г, № 1 Виола ФФ
В 435 аптеках
от 56,41 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, флакон полимерный, 100 г, № 1; Виола ФФ
Солодки корня сироп Сироп, флакон полимерный, 100 г, № 1 Виола ФФ
В 303 аптеках
от 40,58 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, флакон стеклянный, 100 г, № 1; Виола ФФ
Солодки корня сироп Сироп, флакон стеклянный, 100 г, № 1 Виола ФФ
В 240 аптеках
от 39,81 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, флакон полимерный, 100 г, в пачке, в пачке, № 1; Тернофарм
Солодки корня сироп Сироп, флакон полимерный, 100 г, в пачке, в пачке, № 1 Тернофарм
В 103 аптеках
от 38,00 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 200 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 200 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 103 аптеках
от 77,65 грн
Цены в аптеках
Солодки корни корни, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Солодки корни Корни, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 100 аптеках
от 32,68 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, флакон полимерный с крышкой, 200 г, с мерной ложкой в пачке, с мерн. ложкой в пачке, № 1; Виола ФФ
Солодки корня сироп Сироп, флакон полимерный с крышкой, 200 г, с мерной ложкой в пачке, с мерн. ложкой в пачке, № 1 Виола ФФ
В 96 аптеках
от 57,50 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 42 аптеках
от 41,40 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Солодки корня сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
от 95,00 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, флакон полимерный, 100 г, с мерной ложкой в пачке, с мерн. ложкой в пачке, № 1; Виола ФФ
Солодки корня сироп Сироп, флакон полимерный, 100 г, с мерной ложкой в пачке, с мерн. ложкой в пачке, № 1 Виола ФФ
В 1 аптеке
от 74,00 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, флакон полимерный, 200 г, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Солодки корня сироп Сироп, флакон полимерный, 200 г, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
В 1 аптеке
от 76,00 грн
Цены в аптеках
Солодки корня сироп сироп, флакон полимерный, 200 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Виола ФФ
Солодки корня сироп Сироп, флакон полимерный, 200 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Виола ФФ
В 3 аптеках других городов
от 68,00 грн
Цены в других городах
Солодки корня сироп сироп, флакон полимерный, 100 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Виола ФФ
Солодки корня сироп Сироп, флакон полимерный, 100 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: корни, сироп.

корни солодки (лакрицы) содержат ликуразид, глицирризиновую кислоту (не менее 6%), флавоноиды (ликвиритин, ликвиритозид), ситостерин, пектины, сахар, крахмал, слизистые и другие биологически активные вещества. Глицирризиновая кислота, являющаяся тритерпеноидным гликозидом, обладает противовоспалительным свойством. Ликвиритозид и 2,4,4-триоксихалкон оказывают спазмолитическое действие. Пентациклический тритерпен — карбеноксолон — ускоряет заживление язв желудка. Из корней и корневищ солодки получен также ряд официнальных лекарственных средств, применяемых в качестве противовоспалительных и противоязвенных средств. Препараты из корня солодки оказывают отхаркивающее действие.

бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, гиперацидный гастрит, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

1 столовую ложку измельченных корней солодки заливают стаканом кипятка, настаивают 20 мин, процеживают. Принимают по ½ стакана настоя или 1 ложке сиропа 2–3 раза в сутки после еды.

повышенная чувствительность.

не выявлены.