корни солодки (лакрицы) содержат ликуразид, глицирризиновую кислоту (не менее 6%), флавоноиды (ликвиритин, ликвиритозид), ситостерин, пектины, сахар, крахмал, слизистые и другие биологически активные вещества. Глицирризиновая кислота, являющаяся тритерпеноидным гликозидом, обладает противовоспалительным свойством. Ликвиритозид и 2,4,4-триоксихалкон оказывают спазмолитическое действие. Пентациклический тритерпен — карбеноксолон — ускоряет заживление язв желудка. Из корней и корневищ солодки получен также ряд официнальных лекарственных средств, применяемых в качестве противовоспалительных и противоязвенных средств. Препараты из корня солодки оказывают отхаркивающее действие.