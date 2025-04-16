Солодки корня сироп (Glycyrrhizae syrup)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 47
13.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 93-А
20.4 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 13-А
49.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
69.0 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Вольногорск, бульв. Мира, 10
78.5 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Вольногорск, ул. Центральная, 49
78.8 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека твоей родини
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
79.2 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Никополь, просп. Трубников, 85
81.4 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
81.7 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
82.5 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"