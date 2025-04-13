Солодки корня сироп (Glycyrrhizae syrup)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,11
Экономия при брони: -15,07 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,00
Экономия при брони: -41,47 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,11
Экономия при брони: -25,58 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,11
Экономия при брони: -25,58 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,90
Экономия при брони: -23,53 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,00
Экономия при брони: -7,42 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,11
Экономия при брони: -25,58 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,10
Экономия при брони: -25,33 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки корня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"