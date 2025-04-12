Хлорофиллипт — популярный антибактериальный препарат, его применяют широко и активно. Он выпускается в нескольких лекарственных формах. Это концентрат для раствора для инъекций, масляный раствор, раствор спиртовой, водный спрей и таблетки для рассасывания. Каждая из описанных форм выпуска имеет свои особенности использования, однако действующее вещество одно и, следовательно, механизм действия единый. Давайте разберемся, где применение Хлорофиллипта оправдано и действительно необходимо, а где бесполезно, вредно или даже противоречит здравому смыслу.

Хлорофиллипт относится к антисептическим препаратам. Что это означает?

Лекарственные препараты, оказывающие антимикробное действие, делятся на две группы. Первая — антисептические средства и дезинфектанты. Она включает препараты, которые влияют на большую часть микроорганизмов и не действуют избирательно. Обычно их применяют наружно, наносят на кожу или слизистые оболочки. Некоторые антисептические препараты можно применять для лечения болезней ЖКТ или мочевыводящих путей, вызванных патологической микрофлорой. Эффект от применения таких препаратов достаточно быстр. Вторая группа — это антибиотики. Они, как и первая группа, пагубно действуют на микроорганизмы, но оказывают направленное действие (то есть действие антибиотиков направлено на определенные виды микроорганизмов — возбудителей заболеваний) (Харкевич Д.А., 2010).

В аннотации описано, что препарат состоит их смеси хлорофиллов А и В, полученных из эвкалиптовых листьев.

Что же такое хлорофилл?

Из школьного курса биологии все мы помним, что это зеленый пигмент в листьях растений, который участвует в процессе фотосинтеза.

По химическому строению хлорофилл очень похож на гем, только вместо иона железа он содержит ион магния.

Хлорофилл содержится в листьях большинства растений, некоторых бактерий и водорослей. Также стоит отметить, что это не единое вещество, а группа из нескольких веществ сходного состава и функций.

Как давно известно это вещество?

Ученый Жозеф Бьенеме Каванту совместно с Пьером Жозефом Пеллетье выделили из листьев растений вещество зеленого цвета, которое решили назвать хлорофиллом. В дальнейшем его изучали многие известные ученые, среди которых Михаил Цвет, Рихард Вильтштеттер, Ханс Фишер и Рудольф Вудворм. В ХХ в. за изучение хлорофилла дважды ученые получали Нобелевскую премию. В 1915 г. Вильтштеттер и в 1930 г. Фишер. Окончательно стереохимическое строение этого вещества было установлено только в 1967 г.

Еще несколько слов об этом уникальном веществе. В растениях содержится два главных вида хлорофилла — хлорофилл А и хлорофилл В, а также вспомогательные пигменты — каротины и ксантофиллы, которые придают листьям осенью желтые и оранжевые оттенки, обеспечивают фотосинтез. Чем же так важен этот процесс? Углеводы, накапливаемые растениями, являются его продуктами, Запасы горючих полезных ископаемых, сформировавшиеся миллионы лет назад, это тоже продукты фотосинтеза. И даже кислород растения выделяют благодаря этому процессу (а углекислый газ, наоборот, поглощается) (Ситник К.М., 1998). Можно представить, насколько это жизненно важное вещество. Хлорофилл достоин того, чтобы сказать о нем — это вещество играет решающую роль в жизни нашей планеты и всего живого на ней. Например, годичную потребность в кислороде одного человека обеспечит хлорофилл, содержащийся в листьях 10 средних деревьев.

Хлорофилл применяется в пищевой промышленности, где известен под кодировкой Е140. Он применяется как натуральный зеленый пигмент в кондитерском производстве. Но чаще в качестве пищевого красителя используется производное хлорофилла — хлорофиллин, кодируемый как Е141. Также хлорофилл входит в состав некоторых диетических добавок. Считается, что он повышает иммунитет, используется при анемии, повышает способность тканей к регенерации, улучшает общее самочувствие и помогает организму справляться с различными вирусными и бактериальными инфекциями. Однако эти свойства требуют научного подтверждения и исследований.

Вернемся же к Хлорофиллипту.

Согласно АТС-классификации препарат относится к дезинфектантам и антисептическим препаратам. В инструкции указаны его антибактериальные свойства, прежде всего это касается антибиотикоустойчивых стафилококков.

Показания к назначению Хлорофиллипта



Среди заболеваний, при которых целесообразно применение Хлорофиллипта, упоминается ожоговая болезнь. Также в хирургической практике Хлорофиллипт назначается в терапии длительно не заживающих трофических язв.

Возможно применение внутрь при стафилококковых инфекциях кишечника, стафилококковом гастроэнтерите. Предлагается его применение у лиц — носителей стафилококка. Используется даже для обработки при эрозии шейки матки, когда в этом существует необходимость. Такие же показания к применению имеет и масляный раствор.

Для таблеток характерно показание при ЛОР-заболеваниях — различных воспалительных заболеваниях миндалин, фарингитах, ларингитах, стоматитах (как афтозных, так и язвенных), ангинах.

Применение. Дозы



Лекарственное средство назначают взрослым пациентам и детям, достигшим 12-летнего возраста. В зависимости от вида лекарственной формы его принимают наружно, внутрь, ректально, вагинально, в виде в/в инъекций.

Внутрь р-р Хлорофиллипта принимают при стафилококковых гастроэнтеритах, для предупреждения осложнений после операций, при носительстве стафилококка (кишечном). Назначают 1 чайную ложку 1% р-ра Хлорофиллипта, разведя ее в 2 столовых ложках воды, принимать 3 раза в сутки, за 40 мин до приема пищи.

Возможно также назначение р-ра Хлорофиллипта внутрь при хроническом холецистите для подавления сопутствующих воспалительных процессов в кишечнике (Окороков А.Н., 2005) благодаря его противомикробному действию. Он назначается в таком случае в виде 1% спиртового р-ра по 20–25 капель, трижды в сутки. Капли принимаются с водой. Длительность курса и целесообразность его назначения определяет лечащий врач.

В стоматологии препарат используется при терапии периодонтита для обработки корневых каналов (Машковский М.Д., 2005).

Лекарственная клизма с р-ром препарата может быть рекомендована при кишечном носительстве золотистого стафилококка. Для 1 клизмы берут 1 л теплой воды и добавляют 20 мл или 4 ч. л. 1% спиртового р-ра Хлорофиллипта. Вводить Хлорофиллипт в прямую кишку не стоит чаще, чем 1 раз в 3 дня, а повторять введение следует до 10 раз.

Во время терапии трофических язв, ожогов р-р Хлорофиллипта разводят в соотношении 1:5, добавляют 0,25% р-р новокаина и наносят наружно на пораженную кожу.

Терапия эрозии шейки матки препаратом Хлорофиллипт проводится только врачом/акушеркой.

В ЛОР-практике чаще всего применяется водный спрей Хлорофиллипта для орошения миндалин и зева с антисептической целью. Благодаря способности убивать бактерии и тормозить их дальнейшее размножение Хлорофиллипт может быть использован в комплексе с другими средствами для лечения ОРЗ, тонзиллита, фарингита и даже ангины.

Передозировка препарата приводит к проявлению и усилению побочных действий.

Побочные эффекты

Включают аллергические проявления, в том числе сыпь, крапивницу, зуд, покраснение, отек слизистых оболочек, возможно развитие ангионевротического отека, появление головной боли или головокружения.

После применения Хлорофиллипта впервые необходимо сделать небольшой перерыв, до 6–8 ч, чтобы выявить возможное развитие побочных реакций.

В инструкции отсутствуют данные о применении спиртового р-ра для полосканий горла или промывания миндалин, ровно как и о смазывании масляным р-ром зева. Поэтому прежде чем решиться на такое лечение, следует обсудить его возможность и целесообразность с врачом. Возможно применение препарата в сочетании с другими лекарственными средствами при септических состояниях, например после родов. Он может быть использован для промывания гнойных полостей в хирургии (естественно, в разведении).

Меры предосторожности при применении Хлорофиллипта

