Хлорофиллипт спиртовый раствор (Chlorophyllipt alcoholic solution)
Хлорофиллипт спиртовый раствор инструкция по применению
Состав
Действующее вещество: 1 мл р-ра содержит хлорофиллипта экстракта густого в пересчете на 100% содержание сухого вещества (1:15,3) — 10 мг;
вспомогательное вещество: этанол 96%.
Смесь хлорофиллов А и В из листьев эвкалипта шарикового - 10 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Оказывает антибактериальное действие в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Хлорофиллипт спиртовый раствор
лечение заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми штаммами стафилококков, ожоговая болезнь, трофические язвы и длительно незаживающие язвы конечностей, комплексное лечение септических состояний послеоперационного, послеродового и другого генеза, лечение стафилококкового дисбиоза кишечника и санация носителей стафилококка, эрозия шейки матки.
Применение Хлорофиллипт спиртовый раствор
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет препарат назначают внутрь, местно, в клизмах. У детей в возрасте старше 12 лет препарат применяют по назначению врача.
Внутрь Хлорофиллипт применяют при носительстве стафилококков в кишечнике и для профилактики послеоперационных осложнений. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет принимают по 5 мл 1% спиртового р-ра, разведенного 30 мл воды 3 раза в сутки за 40 мин до еды ежедневно. Длительность лечения определяется индивидуально в зависимости от эффективности терапии и тяжести заболевания.
При лечении носительства стафилококков в кишечнике Хлорофиллипт назначают также в клизме (по 20 мл 1% спиртового р-ра разводят в 1 л воды — доза для одной клизмы). Процедуру проводят 1 раз в сутки. Клизму с препаратом проводят через каждые 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур.
Для местного применения (лечение ожогов и трофических язв) 1% спиртовой р-р разводят 0,25% р-ром новокаина в пропорции 1:5.
При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки матки и смазывают 1% спиртовым р-ром Хлорофиллипта канал шейки матки. Для спринцевания влагалища 15 мл 1% спиртового р-ра разводят в 1 л воды.
Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к хлорофиллипту или к другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
Со стороны иммунной системы: при применении препарата возможны аллергические реакции, включая отек слизистых оболочек, гиперемию, зуд, сыпь.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Эффективность и безопасность при применении препарата в период беременности и кормления грудью не изучали, поэтому препарат не следует применять у этой категории пациентов.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 12 лет по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку препарат содержит этанол 96%, следует придерживаться осторожности при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
следует учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода Хлорофиллипт выпадает в осадок. Поэтому после промывания раны перекисью водорода остатки его следует изъять стерильным 0,9% р-ром натрия хлорида. Усиливает действие антисептических препаратов.
Передозировка
возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение — симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Актуальная информация
Хлорофиллипт — популярный антибактериальный препарат, его применяют широко и активно. Он выпускается в нескольких лекарственных формах. Это концентрат для раствора для инъекций, масляный раствор, раствор спиртовой, водный спрей и таблетки для рассасывания. Каждая из описанных форм выпуска имеет свои особенности использования, однако действующее вещество одно и, следовательно, механизм действия единый. Давайте разберемся, где применение Хлорофиллипта оправдано и действительно необходимо, а где бесполезно, вредно или даже противоречит здравому смыслу.
Хлорофиллипт относится к антисептическим препаратам. Что это означает?
Лекарственные препараты, оказывающие антимикробное действие, делятся на две группы. Первая — антисептические средства и дезинфектанты. Она включает препараты, которые влияют на большую часть микроорганизмов и не действуют избирательно. Обычно их применяют наружно, наносят на кожу или слизистые оболочки. Некоторые антисептические препараты можно применять для лечения болезней ЖКТ или мочевыводящих путей, вызванных патологической микрофлорой. Эффект от применения таких препаратов достаточно быстр. Вторая группа — это антибиотики. Они, как и первая группа, пагубно действуют на микроорганизмы, но оказывают направленное действие (то есть действие антибиотиков направлено на определенные виды микроорганизмов — возбудителей заболеваний) (Харкевич Д.А., 2010).
В аннотации описано, что препарат состоит их смеси хлорофиллов А и В, полученных из эвкалиптовых листьев.
Что же такое хлорофилл?
Из школьного курса биологии все мы помним, что это зеленый пигмент в листьях растений, который участвует в процессе фотосинтеза.
По химическому строению хлорофилл очень похож на гем, только вместо иона железа он содержит ион магния.
Хлорофилл содержится в листьях большинства растений, некоторых бактерий и водорослей. Также стоит отметить, что это не единое вещество, а группа из нескольких веществ сходного состава и функций.
Как давно известно это вещество?
Ученый Жозеф Бьенеме Каванту совместно с Пьером Жозефом Пеллетье выделили из листьев растений вещество зеленого цвета, которое решили назвать хлорофиллом. В дальнейшем его изучали многие известные ученые, среди которых Михаил Цвет, Рихард Вильтштеттер, Ханс Фишер и Рудольф Вудворм. В ХХ в. за изучение хлорофилла дважды ученые получали Нобелевскую премию. В 1915 г. Вильтштеттер и в 1930 г. Фишер. Окончательно стереохимическое строение этого вещества было установлено только в 1967 г.
Еще несколько слов об этом уникальном веществе. В растениях содержится два главных вида хлорофилла — хлорофилл А и хлорофилл В, а также вспомогательные пигменты — каротины и ксантофиллы, которые придают листьям осенью желтые и оранжевые оттенки, обеспечивают фотосинтез. Чем же так важен этот процесс? Углеводы, накапливаемые растениями, являются его продуктами, Запасы горючих полезных ископаемых, сформировавшиеся миллионы лет назад, это тоже продукты фотосинтеза. И даже кислород растения выделяют благодаря этому процессу (а углекислый газ, наоборот, поглощается) (Ситник К.М., 1998). Можно представить, насколько это жизненно важное вещество. Хлорофилл достоин того, чтобы сказать о нем — это вещество играет решающую роль в жизни нашей планеты и всего живого на ней. Например, годичную потребность в кислороде одного человека обеспечит хлорофилл, содержащийся в листьях 10 средних деревьев.
Хлорофилл применяется в пищевой промышленности, где известен под кодировкой Е140. Он применяется как натуральный зеленый пигмент в кондитерском производстве. Но чаще в качестве пищевого красителя используется производное хлорофилла — хлорофиллин, кодируемый как Е141. Также хлорофилл входит в состав некоторых диетических добавок. Считается, что он повышает иммунитет, используется при анемии, повышает способность тканей к регенерации, улучшает общее самочувствие и помогает организму справляться с различными вирусными и бактериальными инфекциями. Однако эти свойства требуют научного подтверждения и исследований.
Вернемся же к Хлорофиллипту.
Согласно АТС-классификации препарат относится к дезинфектантам и антисептическим препаратам. В инструкции указаны его антибактериальные свойства, прежде всего это касается антибиотикоустойчивых стафилококков.
Показания к назначению Хлорофиллипта
Среди заболеваний, при которых целесообразно применение Хлорофиллипта, упоминается ожоговая болезнь. Также в хирургической практике Хлорофиллипт назначается в терапии длительно не заживающих трофических язв.
Возможно применение внутрь при стафилококковых инфекциях кишечника, стафилококковом гастроэнтерите. Предлагается его применение у лиц — носителей стафилококка. Используется даже для обработки при эрозии шейки матки, когда в этом существует необходимость. Такие же показания к применению имеет и масляный раствор.
Для таблеток характерно показание при ЛОР-заболеваниях — различных воспалительных заболеваниях миндалин, фарингитах, ларингитах, стоматитах (как афтозных, так и язвенных), ангинах.
Применение. Дозы
Лекарственное средство назначают взрослым пациентам и детям, достигшим 12-летнего возраста. В зависимости от вида лекарственной формы его принимают наружно, внутрь, ректально, вагинально, в виде в/в инъекций.
Внутрь р-р Хлорофиллипта принимают при стафилококковых гастроэнтеритах, для предупреждения осложнений после операций, при носительстве стафилококка (кишечном). Назначают 1 чайную ложку 1% р-ра Хлорофиллипта, разведя ее в 2 столовых ложках воды, принимать 3 раза в сутки, за 40 мин до приема пищи.
Возможно также назначение р-ра Хлорофиллипта внутрь при хроническом холецистите для подавления сопутствующих воспалительных процессов в кишечнике (Окороков А.Н., 2005) благодаря его противомикробному действию. Он назначается в таком случае в виде 1% спиртового р-ра по 20–25 капель, трижды в сутки. Капли принимаются с водой. Длительность курса и целесообразность его назначения определяет лечащий врач.
В стоматологии препарат используется при терапии периодонтита для обработки корневых каналов (Машковский М.Д., 2005).
Лекарственная клизма с р-ром препарата может быть рекомендована при кишечном носительстве золотистого стафилококка. Для 1 клизмы берут 1 л теплой воды и добавляют 20 мл или 4 ч. л. 1% спиртового р-ра Хлорофиллипта. Вводить Хлорофиллипт в прямую кишку не стоит чаще, чем 1 раз в 3 дня, а повторять введение следует до 10 раз.
Во время терапии трофических язв, ожогов р-р Хлорофиллипта разводят в соотношении 1:5, добавляют 0,25% р-р новокаина и наносят наружно на пораженную кожу.
Терапия эрозии шейки матки препаратом Хлорофиллипт проводится только врачом/акушеркой.
В ЛОР-практике чаще всего применяется водный спрей Хлорофиллипта для орошения миндалин и зева с антисептической целью. Благодаря способности убивать бактерии и тормозить их дальнейшее размножение Хлорофиллипт может быть использован в комплексе с другими средствами для лечения ОРЗ, тонзиллита, фарингита и даже ангины.
Передозировка препарата приводит к проявлению и усилению побочных действий.
Побочные эффекты
Включают аллергические проявления, в том числе сыпь, крапивницу, зуд, покраснение, отек слизистых оболочек, возможно развитие ангионевротического отека, появление головной боли или головокружения.
После применения Хлорофиллипта впервые необходимо сделать небольшой перерыв, до 6–8 ч, чтобы выявить возможное развитие побочных реакций.
В инструкции отсутствуют данные о применении спиртового р-ра для полосканий горла или промывания миндалин, ровно как и о смазывании масляным р-ром зева. Поэтому прежде чем решиться на такое лечение, следует обсудить его возможность и целесообразность с врачом. Возможно применение препарата в сочетании с другими лекарственными средствами при септических состояниях, например после родов. Он может быть использован для промывания гнойных полостей в хирургии (естественно, в разведении).
Меры предосторожности при применении Хлорофиллипта
Однозначно не следует в порядке самолечения применять этот препарат у маленьких детей, лиц, склонных к реакциям гиперчувствительности.
Существует много случаев применения Хлорофиллипта в детском возрасте при диарее, но следует учесть, что препарат наиболее активен против стафилококков, но может оказаться бессильным при инфекциях, вызванных кишечной палочкой, ротавирусами, энтеровирусами, вредоносными грибами, и, потеряв время, вы усугубите состояние ребенка. Также не стоит надеяться, что одним местным применением Хлорофиллипта можно вылечить острую ангину. Теряя время на самолечение, можно допустить развитие осложнений и утяжелить течение заболевания. Нецелесообразно обрабатывать Хлорофиллиптом пупочную ранку младенцев, это вещество не входит ни в одни рекомендации педиатров по этому вопросу.
Вы можете прочитать отзывы о применении Хлорофиллипта для санации влагалища перед медосмотрами, но учтите, что Хлорофиллипт неспособен убивать патогенную флору, которая может присутствовать в половых органах женщины, даже замаскировав вагиноз, вы не излечитесь. Лучше потратить 10 дней на лечение у квалифицированного гинеколога, чем замаскировать проблему и потом расплачиваться хроническими инфекциями. Он может применяться для лечения гинекологических заболеваний, но целесообразность и потенциальный эффект может оценить только лечащий врач после детального осмотра и проведения обследований.
Хлорофиллипт не оказывает системного действия при приеме внутрь, то есть он, попадая в желудок и кишечник, воздействует на флору, не влияя на инфекцию в отдаленных очагах. Поэтому не стоит переоценивать возможности данного препарата.
Хлорофиллипт применяется наружно для обработки раны или гнойной полости, приведшей к сепсису, и дополняет, а не заменяет действие антибиотиков и других препаратов, применяемых для лечения такого состояния. Нет ничего плохого в стремлении применять препараты растительного происхождения, когда это возможно. Но адекватно оценить возможности и рациональность применения любых препаратов может только лечащий врач, иногда — консилиум врачей, и не стоит отказываться от достижений медицины и фармации.
При наружном сочетанном применении препарат повышает эффект других антибактериальных лекарственных средств. Следует помнить, что в состав раствора входит спирт, поэтому он может усиливать действие различных психотропных препаратов, а также средств, снижающих мышечный тонус. При сочетанном назначении Хлорофиллипта и Н2О2 образуется осадок, их не стоит наносить на рану одновременно или последовательно. Если возникла необходимость в сочетанном применении этих препаратов, следует между их нанесением промыть рану или трофическую язву 0,9% р-ром NaCl. Не принимать спиртовой р-р препарата перед вождением автомобиля в связи с тем, что в нем содержится спирт. Также, принимая во внимание содержание спирта, не стоит принимать внутрь препарат людям с алкогольной зависимостью, наркозависимым, лицам с тяжелыми поражениями печени, эпилепсией, сахарным диабетом. Не применять беременным и кормящим грудью, так как любое количество спирта может нанести вред плоду или младенцу.
Стоит отнестись серьезно к рекомендации хранить этот препарат вдали от детей как минимум ввиду того, что Хлорофиллипт обладает выраженными окрашивающими свойствами.
Хлорофиллипт — это недорогое, но эффективное лекарственное средство. Побочные эффекты развиваются редко, резистентность стафилококков к Хлорофиллипту отсутствует, в связи с чем он широко назначается врачами разных специальностей, прежде всего хирургами и отоларингологами, а их пациенты уже много лет с успехом применяют данный препарат.