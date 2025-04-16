Хлорофиллипт спиртовый раствор (Chlorophyllipt alcoholic solution)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
196,31
Экономия при брони: -58,56 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
170,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
183,94
Экономия при брони: -26,11 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
188,55
Экономия при брони: -50,66 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
185,61
Экономия при брони: -34,96 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
183,08
Экономия при брони: -32,43 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
198,89
Экономия при брони: -48,24 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
182,09
Экономия при брони: -32,24 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,50
Экономия при брони: -15,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
184,54
Экономия при брони: -34,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
181,67
Экономия при брони: -22,15 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
180,70
Экономия при брони: -19,40 грн