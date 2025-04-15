Хлорофиллипт спиртовый раствор (Chlorophyllipt alcoholic solution)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,30 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
189,57
Экономия при брони: -49,55 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60
Экономия при брони: -12,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
180,70
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60
Экономия при брони: -12,00 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
186,30
Экономия при брони: -45,48 грн
Аптека доброго дня
Львов, просп. Свободы, 5
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
192,53
Экономия при брони: -34,80 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,30
Экономия при брони: -13,70 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,30 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум