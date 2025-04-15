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Хлорофиллипт спиртовый раствор (Chlorophyllipt alcoholic solution)

Хлорофиллипт спиртовый раствор (Chlorophyllipt alcoholic solution)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 188 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
189,57
Экономия при брони: -49,55 грн
140,02 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60
Экономия при брони: -12,00 грн
162,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
144,48 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
149,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
180,70
Экономия при брони: -18,10 грн
162,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60
Экономия при брони: -12,00 грн
162,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
180,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
186,30
Экономия при брони: -45,48 грн
140,82 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
152,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
192,53
Экономия при брони: -34,80 грн
157,73 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60
Экономия при брони: -12,00 грн
162,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,30
Экономия при брони: -13,70 грн
162,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,40 грн
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