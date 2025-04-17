Хлорофиллипт спиртовый раствор (Chlorophyllipt alcoholic solution)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
184,31
Экономия при брони: -36,33 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,40
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
194,77
Экономия при брони: -51,97 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
180,60
Экономия при брони: -14,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,50
Экономия при брони: -10,10 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,50
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
186,05
Экономия при брони: -38,07 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
195,04
Экономия при брони: -52,24 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
180,70
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
182,99
Экономия при брони: -18,62 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
184,15
Экономия при брони: -36,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,50
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,30 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,30 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум