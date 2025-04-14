Хлорофиллипт спиртовый раствор (Chlorophyllipt alcoholic solution)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 233 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
184,50
Экономия при брони: -27,17 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
182,76
Экономия при брони: -24,53 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
172,97
Экономия при брони: -18,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,50
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
190,19
Экономия при брони: -35,24 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум