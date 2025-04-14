Киев
Хлорофиллипт спиртовый раствор (Chlorophyllipt alcoholic solution)

Хлорофиллипт спиртовый раствор (Chlorophyllipt alcoholic solution)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 233 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
151,17 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
167,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
184,50
Экономия при брони: -27,17 грн
157,33 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
159,40 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
173,50 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
166,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
182,76
Экономия при брони: -24,53 грн
158,23 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
165,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
169,79 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
165,40 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
172,97
Экономия при брони: -18,50 грн
154,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
176,50
Экономия при брони: -8,60 грн
167,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
190,19
Экономия при брони: -35,24 грн
154,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
174,60 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Хлорофиллипт Артериум раствор спиртовой 10 мг/мл флакон стеклянный 100 мл №1
Корпорация Артериум
166,30 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное