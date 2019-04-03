Пациенты с нарушением функций печени. Доксициклина гидрохлорид следует применять с осторожностью пациентам с нарушениями функций печени, а также тем, кто одновременно принимает потенциально гепатотоксический препарат. О нарушении показателей функций печени, возникавших во время как перорального, так и парентерального применения тетрациклинов, включая доксициклин, сообщали редко.

Пациенты с нарушением функций почек. У пациентов с нормальной функцией почек экскреция доксициклина почками составляет около 40% за 72 часа. Этот показатель может снижаться до 1–5% за 72 часа у пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина — <10 мл/мин). Исследования показали, что не существует значимого различия в периоде полувыведения доксициклина из плазмы крови у пациентов с нормальной функцией почек и при почечной недостаточности тяжелой степени. Гемодиализ не влияет на период полувыведения доксициклина из плазмы крови.

Антианаболическое действие тетрациклинов может повышать уровень мочевины в крови. Исследования показали, что такой антианаболический эффект не возникает при применении препарата Доксициклина гидрохлорид у пациентов с нарушением функции почек.

Серьезные кожные реакции. У пациентов, принимавших доксициклин, были зарегистрированы такие серьезные кожные реакции как эксфолиативный дерматит, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS) (см. раздел Побочные реакции). При серьезных кожных реакциях прием доксициклина следует немедленно прекратить и назначить соответствующую терапию.

Фоточувствительность. Этот эффект проявляется в виде повышенной реакции на солнечное облучение и наблюдается у некоторых пациентов, принимавших тетрациклины, включая доксициклин. Пациенты, которые должны находиться на открытом солнце или под действием ультрафиолетового излучения, следует проинформировать о возможности развития данной реакции и о том, что лечение следует прекратить при первых проявлениях эритемы. Сообщалось о возникновении фотоонихолизиса у пациентов, принимавших доксициклин (см. раздел «Побочные реакции»).

Доброкачественная внутричерепная гипертензия. Сообщалось о выпячивании родничка у младенцев, получавших лечение тетрациклинами. Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга) была ассоциирована с применением тетрациклинов (включая доксициклин). Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга) обычно имеет транзиторный характер, но при применении тетрациклинов (включая доксициклин) сообщали о случаях необратимой потери зрения вследствие доброкачественной внутричерепной гипертензии (псевдоопухоли головного мозга). При возникновении нарушения зрения во время лечения необходимо неотложное офтальмологическое обследование. Поскольку внутричерепное давление может оставаться повышенным в течение нескольких недель после отмены препарата, пациенты должны наблюдаться до стабилизации их состояния. Следует избегать одновременного применения изотретиноина, как и других системных ретиноидов, с доксициклином, поскольку известно, что изотретиноин также может вызывать доброкачественную внутричерепную гипертензию (псевдоопухоль головного мозга). (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Повышенный рост микроорганизмов. Применение антибиотиков иногда может вызвать рост нечувствительных микроорганизмов, включая род Сandida. При возникновении резистентности применение антибиотика следует прекратить и назначить соответствующую терапию.

Сообщалось о возникновении псевдомембранозного колита у пациентов, применявших антибактериальные препараты, включая доксициклин. Степень тяжести заболевания была от легкой до угрожающей жизни. Важно рассматривать возможность этого диагноза у пациентов с диареей, что является результатом антибактериальной терапии.

При применении антибактериальных препаратов, включая доксициклин, сообщали о развитии диареи, ассоциированной с Clostridium difficile (CDAD), со степенью тяжести от легкого до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных препаратов оказывает влияние на нормальную микрофлору кишечника и приводит к повышенному росту C. difficile.

C. difficile продуцирует токсины А и В, что, в свою очередь, способствует развитию CDAD.

Штаммы C. difficile, продуцирующие токсины, могут повышать заболеваемость и летальность, поскольку такие инфекции резистентны к антибактериальной терапии и могут требовать коллектомии. Важно рассматривать возможность этого диагноза у пациентов с диареей, что является результатом антибактериальной терапии. Необходим тщательный анализ анамнеза, поскольку о развитии CDAD сообщали через 2 месяца после завершения антибактериальной терапии.

Эзофагит. Сообщалось о развитии эзофагита и язв пищевода при применении тетрациклинов, включая доксициклин, в форме капсул. Большинство пациентов с такими жалобами применяли препарат перед сном или с недостаточным количеством жидкости.

Порфирия. Редко сообщали о развитии порфирии у пациентов, применявших тетрациклины.

Венерические болезни. Во время лечения венерических заболеваний при подозрении на сопутствующее заболевание сифилисом необходимо проводить соответствующую диагностику, включая микроскопическое исследование в темном поле. В таких случаях серологические исследования следует проводить ежемесячно в течение не менее 4 месяцев.

Инфекции, вызванные β-гемолитическим стрептококком. При инфекциях, вызванных β-гемолитическими стрептококками группы А, лечение следует проводить не менее 10 дней.

Миастения гравис. Из-за возможности слабой нервно-мышечной блокады препарат следует применять с осторожностью пациентам с миастенией гравис.

Системная красная волчанка. Применение тетрациклинов может привести к обострению протекания системной красной волчанки.

Метоксифлуран. Применять метоксифлуран сочетано с тетрациклинами следует с осторожностью.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.