Доксициклина гидрохлорид (Doxycyclini hydrochloridum) (83083) - инструкция по применению ATC-классификация
Доксициклина гидрохлорид инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: doxycycline;
1 капсула содержит доксициклина хиклата в пересчете на доксициклин 100 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; магния стеарат;
твердая желатиновая капсула № 3 содержит:
желатин, титана диоксид (Е 171), хинолиновый желтый (Е 104), эритрозин (Е 127) или желатин, титана диоксид (Е 171), эритрозин (Е 127), индигокармин (Е 132), железа оксид (Е 17).
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: жесткие желатиновые капсулы № 3 с корпусом темно-красного, белого или серого цвета и крышечкой черного, желтого или зеленого цвета с полусферическими концами. Содержимое капсулы — порошок желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Тетрациклины. Код АТС J01А А02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Доксициклин оказывает бактериостатическое действие; его антимикробный эффект реализуется путём угнетения синтеза белков. Препарат эффективен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий и некоторых других микроорганизмов.
Фармакокинетика.
После приема внутрь препарат быстро и практически полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. Употребление пищи в незначительной степени влияет на абсорбцию доксициклина. Препарат хорошо проникает и широко распределяется во всех тканях и жидкостях организма, но плохо проникает в спинномозговую жидкость. Связывание с белками плазмы крови составляет 80–95%. Медленно выводится, период полувыведения составляет 12–22 часа. В значительной степени выводится с мочой в неизмененном виде (40%), однако основная часть дозы выводится в неизмененном виде с калом за счет экскреции желчи. При повторных приемах возможна кумуляция препарата.
Показания
Препарат применять для лечения различных инфекций, вызванных чувствительными штаммами грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и некоторыми другими микроорганизмами, а именно:
- инфекции дыхательных путей: пневмония и другие заболевания нижних дыхательных путей, вызванные чувствительными штаммами Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae. Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae. лечение хронических бронхитов, синуситов;
- инфекции мочевыводящей системы: инфекции, вызванные чувствительными штаммами вида Klebsiella, Enterobacter, а также бактериями Escherichia coli, Streptococcus faecalis;
- болезни, передающиеся половым путем: инфекции, вызванные Chlamydia trachomatis, включая неосложненные уретральные и эндоцервикальные инфекции и инфекции прямой кишки. Негонококковые уретриты, вызванные Ureaplasma urealyticum (T-mycoplasma). Мягкий шанкр, паховая гранулема, венерическая гранулема. Доксициклина гидрохлорид является альтернативным препаратом для лечения гонореи и сифилиса;
- инфекции кожи: акне при необходимости применения антибиотикотерапии.
Поскольку Доксициклина гидрохлорид относится к группе тетрациклиновых антибиотиков, его можно применять при инфекциях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тетрациклинам, а именно:
- офтальмологические инфекции: инфекции, вызванные чувствительными бактериями Gonococci, Staphylococci и Haemophilus influenza. Инфекция, приводящая к трахоме, не всегда элиминируется, что подтверждается при проведении иммунофлуоресцентного анализа. Для лечения паратрахомы Доксициклина гидрохлорид можно применять в качестве монотерапии или в комбинации с другими лекарственными средствами;
- риккетсиозные инфекции: пятнистая лихорадка скалистых гор, группа сыпных тифов, лихорадка Ку, эндокардит, вызванный Coxiella, клещевая лихорадка;
- другие инфекции: орнитоз, бруцеллез (при применении в комбинации со стрептомицином), холера, бубонная чума, эпидемический возвратный тиф; клещевая возвратная лихорадка; туляремия, мелиоидоз, тропическая малярия, резистентная к хлорохину и острый кишечный амебиаз (при применении в комбинации с амебицидом).
Доксициклина гидрохлорид является альтернативным препаратом для лечения лептоспироза, газовой гангрены и столбняка.
Доксициклин гидрохлорид показан для профилактики следующих состояний: японская речная лихорадка, диарея путешественника (вызванная энтеротоксической Esherihia coli), лептоспироз, малярия. Профилактику малярии следует проводить в соответствии с действующей практикой из-за возможности развития резистентности.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к доксициклину и тетрациклинам или любому вспомогательному веществу препарата.
Период беременности или кормления грудью (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Дети в возрасте младше 12 лет (см. раздел «Дети»).
Особенности применения
Пациенты с нарушением функций печени. Доксициклина гидрохлорид следует применять с осторожностью пациентам с нарушениями функций печени, а также тем, кто одновременно принимает потенциально гепатотоксический препарат. О нарушении показателей функций печени, возникавших во время как перорального, так и парентерального применения тетрациклинов, включая доксициклин, сообщали редко.
Пациенты с нарушением функций почек. У пациентов с нормальной функцией почек экскреция доксициклина почками составляет около 40% за 72 часа. Этот показатель может снижаться до 1–5% за 72 часа у пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина — <10 мл/мин). Исследования показали, что не существует значимого различия в периоде полувыведения доксициклина из плазмы крови у пациентов с нормальной функцией почек и при почечной недостаточности тяжелой степени. Гемодиализ не влияет на период полувыведения доксициклина из плазмы крови.
Антианаболическое действие тетрациклинов может повышать уровень мочевины в крови. Исследования показали, что такой антианаболический эффект не возникает при применении препарата Доксициклина гидрохлорид у пациентов с нарушением функции почек.
Серьезные кожные реакции. У пациентов, принимавших доксициклин, были зарегистрированы такие серьезные кожные реакции как эксфолиативный дерматит, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS) (см. раздел Побочные реакции). При серьезных кожных реакциях прием доксициклина следует немедленно прекратить и назначить соответствующую терапию.
Фоточувствительность. Этот эффект проявляется в виде повышенной реакции на солнечное облучение и наблюдается у некоторых пациентов, принимавших тетрациклины, включая доксициклин. Пациенты, которые должны находиться на открытом солнце или под действием ультрафиолетового излучения, следует проинформировать о возможности развития данной реакции и о том, что лечение следует прекратить при первых проявлениях эритемы. Сообщалось о возникновении фотоонихолизиса у пациентов, принимавших доксициклин (см. раздел «Побочные реакции»).
Доброкачественная внутричерепная гипертензия. Сообщалось о выпячивании родничка у младенцев, получавших лечение тетрациклинами. Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга) была ассоциирована с применением тетрациклинов (включая доксициклин). Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга) обычно имеет транзиторный характер, но при применении тетрациклинов (включая доксициклин) сообщали о случаях необратимой потери зрения вследствие доброкачественной внутричерепной гипертензии (псевдоопухоли головного мозга). При возникновении нарушения зрения во время лечения необходимо неотложное офтальмологическое обследование. Поскольку внутричерепное давление может оставаться повышенным в течение нескольких недель после отмены препарата, пациенты должны наблюдаться до стабилизации их состояния. Следует избегать одновременного применения изотретиноина, как и других системных ретиноидов, с доксициклином, поскольку известно, что изотретиноин также может вызывать доброкачественную внутричерепную гипертензию (псевдоопухоль головного мозга). (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Повышенный рост микроорганизмов. Применение антибиотиков иногда может вызвать рост нечувствительных микроорганизмов, включая род Сandida. При возникновении резистентности применение антибиотика следует прекратить и назначить соответствующую терапию.
Сообщалось о возникновении псевдомембранозного колита у пациентов, применявших антибактериальные препараты, включая доксициклин. Степень тяжести заболевания была от легкой до угрожающей жизни. Важно рассматривать возможность этого диагноза у пациентов с диареей, что является результатом антибактериальной терапии.
При применении антибактериальных препаратов, включая доксициклин, сообщали о развитии диареи, ассоциированной с Clostridium difficile (CDAD), со степенью тяжести от легкого до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных препаратов оказывает влияние на нормальную микрофлору кишечника и приводит к повышенному росту C. difficile.
C. difficile продуцирует токсины А и В, что, в свою очередь, способствует развитию CDAD.
Штаммы C. difficile, продуцирующие токсины, могут повышать заболеваемость и летальность, поскольку такие инфекции резистентны к антибактериальной терапии и могут требовать коллектомии. Важно рассматривать возможность этого диагноза у пациентов с диареей, что является результатом антибактериальной терапии. Необходим тщательный анализ анамнеза, поскольку о развитии CDAD сообщали через 2 месяца после завершения антибактериальной терапии.
Эзофагит. Сообщалось о развитии эзофагита и язв пищевода при применении тетрациклинов, включая доксициклин, в форме капсул. Большинство пациентов с такими жалобами применяли препарат перед сном или с недостаточным количеством жидкости.
Порфирия. Редко сообщали о развитии порфирии у пациентов, применявших тетрациклины.
Венерические болезни. Во время лечения венерических заболеваний при подозрении на сопутствующее заболевание сифилисом необходимо проводить соответствующую диагностику, включая микроскопическое исследование в темном поле. В таких случаях серологические исследования следует проводить ежемесячно в течение не менее 4 месяцев.
Инфекции, вызванные β-гемолитическим стрептококком. При инфекциях, вызванных β-гемолитическими стрептококками группы А, лечение следует проводить не менее 10 дней.
Миастения гравис. Из-за возможности слабой нервно-мышечной блокады препарат следует применять с осторожностью пациентам с миастенией гравис.
Системная красная волчанка. Применение тетрациклинов может привести к обострению протекания системной красной волчанки.
Метоксифлуран. Применять метоксифлуран сочетано с тетрациклинами следует с осторожностью.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
Способ применения и дозы
Капсулы следует принимать планомерно, каждое утро, во время завтрака или во время другого приема пищи с достаточным количеством жидкости. Применение при еде уменьшает риск появления отклонений в работе пищеварительного тракта. Не рекомендуется принимать капсулы прямо перед сном.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет с массой тела более 45 кг. Обычная доза Доксициклина гидрохлорида для взрослых для лечения острых инфекций составляет 200 мг в первый день лечения (за 1 прием или по 100 мг каждые 12 часов) и 100 мг в сутки в последующие дни. При лечении тяжелых инфекций следует применять препарат в дозе 200 мг/сут в течение всего периода лечения.
Превышение рекомендуемой дозы может привести к увеличению частоты побочных реакций. Терапию следует продолжать в течение 24–48 часов после исчезновения симптомов заболевания и лихорадки.
При стрептококковых инфекционных заболеваниях применение препарата следует продолжать в течение 10 дней для предупреждения развития ревматической лихорадки или гломерулонефрита.
Дети. Для детей в возрасте старше 12 лет с массой тела до 45 кг рекомендуемая доза составляет 4,4 мг/кг массы тела (в первый день лечения рекомендованную дозу применять за 1 или 2 приема), в последующие дни доза составляет 2,2 мг/кг массы тела (за 1 или 2 приема); при более тяжелых инфекционных заболеваниях может быть назначен до 4,4 мг/кг массы тела.
Применение препарата для лечения инфекций.
Болезни, передающиеся половым путем: для лечения таких заболеваний как неосложненные гонококковые инфекции (исключение — аноректальные инфекции у мужчин), неосложненные уретральные и эндоцервикальные инфекции и инфекции прямой кишки, вызванные Chlamydia trachomatis, негонококковые уретриты, вызванные Ureaplasma urealyticum, рекомендуемая доза составляет 100 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней.
Для лечения острого эпидидимоорхита, вызванного Chlamydia trachomatis или Neisseria gonorrhea, препарат следует применять по 100 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней.
Для лечения первичного и вторичного сифилиса рекомендуемая доза препарата для пациентов без подтвержденной беременности и аллергии на пенициллины составляет 200 мг перорально 2 раза в сутки в течение 2 недель (как альтернатива терапии пенициллинами).
Эпидемический возвратный тиф, клещевой возвбратный тиф: рекомендуемая доза составляет 100–200 мг однократно в зависимости от степени тяжести заболевания.
Тропическая малярия, резистентная к хлорохину: рекомендуемая доза составляет 200 мг/сут в течение не менее 7 дней в связи с потенциальным тяжелым течением инфекционного заболевания.
Всегда, как дополнительную терапию к препарату Доксициклина гидрохлорид, следует применять быстродействующий шизонтицид (например, хинин), доза которого различна в зависимости от случая, в связи с потенциальным тяжелым течением инфекционного заболевания.
Акне: препарат назначать в дозе 50 мг/сут в течение 6–12 недель.
Профилактика малярии: рекомендуемая доза для взрослых составляет 100 мг в сутки. Для детей в возрасте старше 12 лет рекомендуемая доза составляет от 2 мг/кг в сутки до общей дозы, которая составляет 100 мг/сут. Профилактику можно начать за 1–2 дня до поездки в регион с малярией. Профилактическое применение препарата следует продолжать каждый день во время пребывания в регионе с малярией и в течение 4 недель после того, как был оставлен регион с малярией. Также следует учитывать действующие стандарты по лечению малярии.
Профилактика японской речной лихорадки: рекомендуемая доза препарата составляет 200 мг однократно.
Профилактика диареи путешественника у взрослых: рекомендованная доза составляет 200 мг в первый день путешествия (применяется в виде единственной дозы 200 мг или по 100 мг каждые 12 часов) и по 100 мг в сутки в течение следующих дней путешествия. Информация о применении препарата более 21 дня для профилактики отсутствует.
Профилактика лептоспироза: рекомендуемая доза составляет 200 мг 1 раз в неделю в течение всего времени пребывания в регионе с лептоспирозом и 200 мг в конце путешествия. Информация о применении препарата более 21 дня для профилактики отсутствует.
Применение препарата пациентам пожилого возраста: препарат можно применять в обычных дозах без специальных предостережений. Нет необходимости в коррекции дозы при нарушении функций почек. Доксициклина гидрохлорид может быть препаратом выбора для пациентов пожилого возраста, поскольку его применение менее связано с развитием раздражения и язвами пищевода.
Применение препарата пациентам с нарушениями функций печени – см. раздел «Особенности применения».
Применение препарата пациентам с нарушениями функций почек — исследования показали, что применение препарата в рекомендованных дозах не приводит к аккумуляции антибиотика у такой категории пациентов (см. «Особенности применения»).
Дети
Препарат противопоказан для применения детям в возрасте младше 12 лет.
Как и другие тетрациклины, Доксициклина гидрохлорид формирует стабильные кальциевые комплексы в любой костнообразующей ткани. Снижение уровня роста малой берцовой кости наблюдалось у недоношенных детей, получавших тетрациклины перорально в дозе 25 мг/кг каждые 6 часов. Эта побочная реакция обратима при отмене препарата.
Применение тетрациклинов в период развития зубов (детям в возрасте младше 12 лет) может привести к постоянному изменению цвета зубов (серый). Такая побочная реакция возникает чаще при длительном применении, но также может наблюдаться при повторных коротких курсах лечения. Также были сообщения о гипоплазии эмали.
Побочные реакции
У пациентов, применявших тетрациклины, включая доксициклин, наблюдались следующие побочные реакции.
Классификация частоты побочных реакций CIOMS III (III рабочей группы Совета международных научно-медицинских организаций): очень часто — ≥ 1/10 (≥ 10%); часто от ≥ 1/100 до < 1/10 (≥ 1% и < 10%); нечасто — от ≥ 1/1000 до < 1/100 (≥ 0,1% и < 1%); редко — от ≥ 1/10000 до < 1/1000 (≥ 0,01% и < 0,1%).
Инфекции и инвазии. Нечасто: вагинальная инфекция; редко: инфекция, вызванная грибками рода Candida.
Со стороны крови и лимфатической системы. Редко: гемолитическая анемия, нейтропения, тромбоцитопения, эозинофилия.
Со стороны иммунной системы. Часто: анафилактическая реакция (включая ангионевротический отек, обострение системной красной волчанки, перикардит, гиперчувствительность, сывороточную болезнь, болезнь Шенлейна-Геноха, гипотензию, диспноэ, тахикардию, периферический отек и крапивницу); редко: медикаментозная сыпь с симптомами эозинофилии и системными симптомами (DRESS-синдром).
Со стороны эндокринной системы. Редко: коричнево-черная окраска микропрепарата щитовидной железы.
Метаболические и алиментарные нарушения. Редко: порфирия, понижение аппетита.
Со стороны нервной системы. Часто: головная боль; редко: доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга) (симптомы включали нечеткое зрение, скотому и диплопию; сообщали о необратимой потере зрения), выпячивании родничка.
Со стороны органов слуха. Редко: звон в ушах.
Со стороны сосудов. Редко: приливы.
Со стороны желудочно-кишечного тракта. Часто: тошнота/рвота; нечасто: диспепсия (изжога/гастрит); редко: панкреатит, псевдомембранозный колит, колит, вызванный микроорганизмом Clostridium difficile, язва пищевода, эзофагит, энтероколит, воспалительные поражения (с монилиальным разрастанием) в аногенитальном участке, дисфагия, боль в животе, диарея, глосит, стоматит.
Гепатобилиарные расстройства. Редко: печеночная недостаточность, гепатит, гепатотоксичность, желтуха, отклонение от нормы показателей функции печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки. Часто: реакция фоточувствительности, сыпь, включая макулопапулезную и эритематозную; редко: токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, фотоонихолизис.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Редко: артралгия, миалгия.
Со стороны почек и мочевыделительной системы. Редко повышение уровня мочевины крови.
Тетрациклины могут привести к изменению цвета зубов и гипоплазии зубной эмали, однако обычно только при длительном применении.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Капсулы по 100 мг, по 10 капсул в блистере, по 1 блистеру в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61002, Харьковская обл., город Харьков, улица Куликовская, дом 41.