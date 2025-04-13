Доксициклина гидрохлорид (Doxycyclini hydrochloridum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Киев
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
36,6
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, перек. Здановской Юлии / Рея Брэдбери, 12/12
6.8 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
7.7 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Киев, ул. Северная, 34
8.3 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
9.3 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Лифаря Сержа, 3
9.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, просп. Свободы, 26-В
9.8 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
10.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
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Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается через 55 мин
Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
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23,82
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