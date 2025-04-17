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Доксициклина гидрохлорид (Doxycyclini hydrochloridum)
Доксициклина гидрохлорид (Doxycyclini hydrochloridum)
Чернигов
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 3
119.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Северная, 34
121.2 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
124.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
125.0 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
125.2 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
125.8 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
126.9 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
32,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
29,87
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
29,80
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Коцюбинское, ул. Пономарева, 6/2
130.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
132.0 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
29,80
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
132.2 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Рея Брэдбери, 12/12
134.9 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 130-А
139.5 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 58
140.7 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 36
142.1 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Завалье, ул. Соборная, 3-А
376.0 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,08
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
424.0 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
30,83
Экономия при брони:
-1,25 грн
29,58
грн
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