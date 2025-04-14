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Доксициклина гидрохлорид (Doxycyclini hydrochloridum)
Доксициклина гидрохлорид (Doxycyclini hydrochloridum)
Днепр
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,81
грн
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Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
71.8 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,81
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
72.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,81
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
77.8 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
28,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
132.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,80
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,81
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 36
305.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 58
306.3 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 130-А
307.3 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Завалье, ул. Соборная, 3-А
366.5 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,08
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
29,87
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
383.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
387.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Рея Брэдбери, 12/12
387.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 3
387.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
392.8 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Северная, 34
394.9 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
395.2 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
28,55
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
398.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
398.9 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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