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Доксициклина гидрохлорид (Doxycyclini hydrochloridum)
Доксициклина гидрохлорид (Doxycyclini hydrochloridum)
Одесса
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Открыто
Закроется в 21:00
Завалье, ул. Соборная, 3-А
199.1 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,08
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,81
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
366.1 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,81
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
371.1 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
28,00
грн
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Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
372.9 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
26,18
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
373.8 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,81
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Яготин, ул. Независимости, 36
426.7 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 58
428.1 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 130-А
429.2 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Рея Брэдбери, 12/12
434.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
29,87
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
439.2 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
441.5 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 14:00
Коцюбинское, ул. Пономарева, 6/2
446.3 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
447.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 3
447.6 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
447.9 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 15:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
448.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
448.4 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
21,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
449.2 км
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
28,55
грн
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