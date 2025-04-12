дозу препарата подбирают индивидуально с учетом чувствительности пациента к нитроглицерину и тяжести заболевания. При однократном нажатии на дозирующий клапан из баллона поступает 1 доза, соответствующая 0,4 мг нитроглицерина.

Для купирования приступа стенокардии необходимо сублингвально ввести 1–2 дозы — сделать 1–2 впрыскивания препарата под язык, нажимая на дозирующий клапан. В случае необходимости можно повысить дозу, но не применять на протяжении 15 мин больше 3 доз.

Для предупреждения развития приступа стенокардии при физической нагрузке применяют 1 дозу за 5–10 мин до нагрузки.

Острая левожелудочковая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких или без него, а также при остром инфаркте миокарда: рекомендуется применять 1–3 дозы в условиях регистрации показателей гемодинамики (систолическое АД не ниже 100 мм рт. ст.). При отсутствии эффекта лечения ту же дозу можно повторить через 10 мин.

Дозирующий насос баллона перед первым использованием должен быть заполнен воздухом. Для этого необходимо снять предупредительный колпачок и несколько раз нажать клапан до появления аэрозоля.

Способ использования:

По возможности принять сидячее положение. Снять предупредительный колпачок. Держа баллон вертикально, поместить указательный палец на клапан и несколько раз нажать на клапан до появления аэрозоля. Направить распылитель в полость рта, желательно под язык, задержать дыхание.

Сильно нажать на клапан. При необходимости ввести еще 1 дозу. В случае повторного введения доз между распылениями выдержать паузу 30 с.