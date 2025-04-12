Нитроминт® (Nitromint®)
Нитроминт инструкция по применению
Состав
Нитроглицерина раствор 1% - 0,4 мг/1 доза
Фармакологические свойства
нитроглицерин оказывает дилататорное действие на гладкие мышцы кровеносных сосудов. Снижает потребность миокарда в кислороде за счет уменьшения пред- и постнагрузки на сердце, что связано с расширением венозных и артериальных сосудов. Улучшает коронарный кровоток в ишемизированных зонах миокарда, увеличивает сердечный выброс и переносимость физической нагрузки. При нанесении аэрозоля Нитроминт на слизистую оболочку полости рта действующее вещество быстро всасывается и действие препарата развивается на протяжении 1–1,5 мин.
В период применения Нитроминта в форме аэрозоля обеспечивается активная диффузия и быстрая абсорбция нитроглицерина из ротовой полости в кровь. Биодоступность составляет в среднем 39%. Препарат на протяжении 1–1,5 мин проникает в кровь, где максимальная концентрация достигается через 4 мин после приема и длится до 30 мин. Время полувыведения составляет 2,5–4,4 мин. Связывание с белками плазмы крови составляет 60%. В основном Нитроминт выводится из организма с мочой в виде метаболитов, менее 1% введенной дозы — в неизмененном виде.
Показания Нитроминт
Нитроминт аэрозоль применяют для лечения и профилактики приступов стенокардии (загрудинной боли). В случае острой левожелудочковой недостаточности препарат используют в составе комплексной терапии.
Применение Нитроминт
дозу препарата подбирают индивидуально с учетом чувствительности пациента к нитроглицерину и тяжести заболевания. При однократном нажатии на дозирующий клапан из баллона поступает 1 доза, соответствующая 0,4 мг нитроглицерина.
Для купирования приступа стенокардии необходимо сублингвально ввести 1–2 дозы — сделать 1–2 впрыскивания препарата под язык, нажимая на дозирующий клапан. В случае необходимости можно повысить дозу, но не применять на протяжении 15 мин больше 3 доз.
Для предупреждения развития приступа стенокардии при физической нагрузке применяют 1 дозу за 5–10 мин до нагрузки.
Острая левожелудочковая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких или без него, а также при остром инфаркте миокарда: рекомендуется применять 1–3 дозы в условиях регистрации показателей гемодинамики (систолическое АД не ниже 100 мм рт. ст.). При отсутствии эффекта лечения ту же дозу можно повторить через 10 мин.
Дозирующий насос баллона перед первым использованием должен быть заполнен воздухом. Для этого необходимо снять предупредительный колпачок и несколько раз нажать клапан до появления аэрозоля.
Способ использования:
По возможности принять сидячее положение. Снять предупредительный колпачок. Держа баллон вертикально, поместить указательный палец на клапан и несколько раз нажать на клапан до появления аэрозоля. Направить распылитель в полость рта, желательно под язык, задержать дыхание.
Сильно нажать на клапан. При необходимости ввести еще 1 дозу. В случае повторного введения доз между распылениями выдержать паузу 30 с.
Противопоказания
Аэрозоль Нитроминт не рекомендуется использовать при:
• гиперчувствительности к органическим нитратам;
• острой сосудистой недостаточности (шок, коллапс);
• гипотензии (систолическое АД <90 мм рт. ст.);
• кардиогенном шоке;
• стенокардии, обусловленной гипертрофической кардиомиопатией;
• перикардиальной тампонаде сердца;
• аортальном и митральном стенозе;
• первичной легочной гипертензии;
• повышеннии внутричерепного давления вследствие внутримозгового кровоизлияния или травмы.
Побочные эффекты
головная боль, сердцебиение, снижение АД, головокружение, слабость. В единичных случаях возникает пульсация в голове, приливы крови к лицу, головная боль, ощущение тепла, тошнота, рвота, потливость, кожные аллергические реакции. Иногда может возникнуть коллапс с брадиаритмией.
Особые указания
в случае мигрени и закрытоугольной глаукомы применять аэрозоль Нитроминт необходимо с особой осторожностью, под медицинским наблюдением. В период беременности необходимо тшательно оценить соотношение польза/риск перед назначением препарата.
Аэрозоль Нитроминт усиливает выделение с мочой катехоламинов и ванилилминдальной кислоты, а также содержит этанол. Его применение может быть опасным при заболевании печени, алкоголизме, эпилепсии, травме головного мозга, заболеваниях ЦНС, в детском возрасте.
Аэрозоль Нитроминт запрещено применять во время курения или вблизи открытого пламени. При применении аэрозоля может появляться временное ощущение жжения во рту. Применение аэрозоля может вызвать головокружение, это следует иметь в виду при управлении транспортыми средствами и работе с механизмами, особенно в начале лечения. Употреблять алкогольные напитки во время лечения Нитроминтом категорически запрещено.
Взаимодействия
Нитроминт необходимо применять с осторожностью сочетанно с:
• гипотензивными препаратами: блокаторами β-адренорецепторов, блокаторами кальциевых каналов — возможно повышение антигипертензивного эффекта;
• транквилизаторами (хлордиазепоксид, триметоцин, тофизопам) — возможно повышение антигипертензивного эффекта;
• трициклическими антидепрессантами типа имипрамина — возможно повышение антигипертензивного эффекта;
• диуретиками — риск развития гипотензии;
• гепарином — снижение эффекта гепарина;
• дигидроэрготамином (эффект дигидроэрготамина повышается).
Не рекомендовано назначать Нитроминт сочетанно с сильденафилом — риск развития гипотензии.
Больным, ранее применявшим нитраты (изосорбида динитрат, изосорбида мононитрат), аэрозоль Нитроминт назначают в высоких дозах (снижение эффекта нитроглицерина вследствие связывания с нитратами).
Передозировка
Симптомы: головная боль, выраженная артериальная гипотензия, тахикардия, головокружение, приливы, рвота, диарея, метгемоглобинемия. В случае чрезмерной передозировки возможно возникновение цианоза, диспноэ и тахипноэ и изменения показателей крови (метгемоглобинемия).
Лечение: при коллапсе показана в/в инфузия 0,9% р-ра натрия хлорида, норэпинефрина и/или дофамина.
При метгемоглобинемии:
• в/в введение метиленового синего (максимально 50 мл 1% р-ра); аскорбиновой кислоты в/в — 1 г в виде р-ра соли натрия аскорбиновой кислоты или в виде таблеток — 1 г внутрь;
• толуидиновий синий в начальной дозе 2–4 мг/кг массы тела в/в, затем — 2 мг/кг повторно;
• кислородотерапия, гемодиализ, переливание крови, гемотрансфузия.
Условия хранения
при температуре 15–25 °С в местах, защищенных от действия света, источников, излучаемых тепло, вдали от огня.