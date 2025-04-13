Киев (адрес не указан)
Доступно в 551 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
248,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
271,15
Экономия при брони: -31,63 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
263,16
Экономия при брони: -30,69 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
259,33
Экономия при брони: -10,74 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
270,06
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
262,99
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
260,28
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
243,20
Экономия при брони: -8,11 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,97
Экономия при брони: -7,44 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
270,70
Экономия при брони: -31,58 грн