Харьков (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
258,04
Экономия при брони: -17,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
242,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
242,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
255,24
Экономия при брони: -14,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
242,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
251,03
Экономия при брони: -15,57 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
242,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
263,28
Экономия при брони: -15,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
264,10
Экономия при брони: -16,42 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
261,14
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
253,83
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
242,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
242,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis