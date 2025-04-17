Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
249,66
Экономия при брони: -7,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
242,47
Экономия при брони: -14,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,30
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
251,80
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
253,35
Экономия при брони: -16,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,80
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
254,46
Экономия при брони: -7,84 грн