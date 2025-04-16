Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,55
Экономия при брони: -13,13 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
255,27
Экономия при брони: -16,70 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
251,05
Экономия при брони: -16,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
260,36
Экономия при брони: -13,29 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
260,11
Экономия при брони: -12,83 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
258,06
Экономия при брони: -10,92 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
245,32
Экономия при брони: -9,75 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
264,58
Экономия при брони: -29,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
245,63
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
246,89
Экономия при брони: -12,18 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis