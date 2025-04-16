Николаев (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
248,36
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
241,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
241,00 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
241,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
253,19
Экономия при брони: -13,31 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
241,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
241,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека бам
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
248,00
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
255,07
Экономия при брони: -15,21 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
256,51
Экономия при брони: -20,54 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
245,01
Экономия при брони: -9,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
256,78
Экономия при брони: -16,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
241,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
247,06
Экономия при брони: -14,14 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Нитроминт® спрей сублингвальный 0.4 мг/1 доза баллон 180 доз №1
Egis
248,34
Экономия при брони: -12,00 грн