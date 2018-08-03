Амброксол 15 (Ambroxolum 15) (80826) - инструкция по применению ATC-классификация
Амброксол 15 инструкция по применению
Фармакологические свойства
амброксол увеличивает секрецию желез дыхательных путей, стимулирует активность ворсинок дыхательных путей, усиливает выделение сурфактанта легкими. Эти эффекты приводят к облегчению отхождения слизи и ее выведению (мукоцилиарный клиренс). Активация секреции жидкости и увеличение мукоцилиарного клиренса облегчают выведение слизи и уменьшают кашель.
Действие препарата наступает через 30 мин после его применения и длится приблизительно 10 ч.
Абсорбция препарата быстрая и достаточно полная. Cmax в плазме крови достигаются через 0,5–3 ч. Степень связывания амброксола с белками плазмы крови составляет 80–90%.
Распределение амброксола из крови в ткани быстрое, с высокой концентрацией активного вещества в легких. Препарат проникает через ГЭБ и плацентарный барьеры, выделяется в грудное молоко.
Амброксол метаболизируется в печени путем конъюгации. T½ составляет 10 ч; кумуляции не выявлено. В виде водорастворимых метаболитов выделяется почками приблизительно 90%, в неизмененном виде — 5%. T½ увеличивается при тяжелой ХПН.
Показания Амброксол 15
секретолитическая терапия при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, связанных с нарушениями бронхиальной секреции и снижением выделения мокроты.
Применение Амброксол 15
дети в возрасте:
- до 2 лет: по 2,5 мл (1/2 дозировочной ложки) 2 раза в сутки;
- от 2 до 6 лет: по 2,5 мл (1/2 дозировочной ложки) 3 раза в сутки;
- от 6 до 12 лет: по 5 мл (1 дозировочная ложка) 2–3 раза в сутки.
Препарат необходимо принимать во время еды.
Длительность применения — не более 14 дней. Если, несмотря на применение препарата Амброксол 15, симптомы заболевания длятся более 14 дней и/или их выраженность усиливается, необходима консультация врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к амброксолу или другим компонентам препарата; наследственная непереносимость фруктозы.
Побочные эффекты
препарат хорошо переносится больными.
Гастроинтестинальные нарушения: диспепсия, изжога, тошнота, рвота, диарея.
Нарушения со стороны иммунной системы, кожи и подкожных тканей: сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилактические реакции (включая анафилактический шок), аллергические реакции.
Очень редко могут возникать тяжелые поражения кожи, такие как синдром Стивенса — Джонсона и синдром Лайелла.
Особые указания
Амброксол 15 не содержит сахар, поэтому препарат можно применять у пациентов с сахарным диабетом. Не содержит алкоголь. Применение Амброксола 15 с противокашлевыми препаратами приводит к нарушению отхождения мокроты на фоне уменьшения кашля. С осторожностью применяют препарат у больных с почечной и/или печеночной недостаточностью, у пациентов с язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата не рекомендовано в I триместр беременности. Во II и III триместр препарат применяют после тщательной оценки соотношения пользы для матери и возможного риска для плода.
Амброксол 15 выделяется в грудное молоко, поэтому его применение не рекомендуется в период кормления грудью.
Дети. Необходима консультация врача перед применением препарата у детей в возрасте до 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат предназначен для применения у детей.
Взаимодействия
применение амброксола сочетанно с антибиотиками (амоксициллином, цефуроксимом, эритромицином, доксициклином) способствует повышению концентрации антибиотиков в тканях легких. Применение Амброксола 15 с противокашлевыми препаратами приводит к осложнению отхождения мокроты на фоне уменьшения кашля.
Передозировка
не описана. В случае превышения дозы необходимо промывание желудка в первые 1–2 ч. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.