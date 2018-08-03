Амброксол 15 не содержит сахар, поэтому препарат можно применять у пациентов с сахарным диабетом. Не содержит алкоголь. Применение Амброксола 15 с противокашлевыми препаратами приводит к нарушению отхождения мокроты на фоне уменьшения кашля. С осторожностью применяют препарат у больных с почечной и/или печеночной недостаточностью, у пациентов с язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата не рекомендовано в I триместр беременности. Во II и III триместр препарат применяют после тщательной оценки соотношения пользы для матери и возможного риска для плода.

Амброксол 15 выделяется в грудное молоко, поэтому его применение не рекомендуется в период кормления грудью.

Дети. Необходима консультация врача перед применением препарата у детей в возрасте до 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат предназначен для применения у детей.