Амброксол 15 (Ambroxolum 15)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,72
Экономия при брони: -6,28 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,22
Экономия при брони: -15,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,38
Экономия при брони: -15,55 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,53
Экономия при брони: -8,05 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,20
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,01
Экономия при брони: -17,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,56
Экономия при брони: -5,53 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,14
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,48
Экономия при брони: -17,14 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -24,50 грн