Киев
Амброксол 15 (Ambroxolum 15)

Амброксол 15 (Ambroxolum 15)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,72
Экономия при брони: -6,28 грн
77,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -24,50 грн
68,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,22
Экономия при брони: -15,34 грн
67,88 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -24,50 грн
68,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,38
Экономия при брони: -15,55 грн
67,83 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,53
Экономия при брони: -8,05 грн
79,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -24,50 грн
68,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,20
Экономия при брони: -12,00 грн
68,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -24,50 грн
68,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,01
Экономия при брони: -17,68 грн
66,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,95 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,56
Экономия при брони: -5,53 грн
81,03 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,14
Экономия при брони: -4,11 грн
81,03 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,48
Экономия при брони: -17,14 грн
66,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -24,50 грн
68,20 грн
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