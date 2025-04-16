Амброксол 15 (Ambroxolum 15)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,53
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,76
Экономия при брони: -14,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,20
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,58
Экономия при брони: -2,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,10
Экономия при брони: -27,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,12
Экономия при брони: -16,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,94
Экономия при брони: -17,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,82
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,93
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,75
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,01
Экономия при брони: -3,89 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,88
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"