Амброксол 15 (Ambroxolum 15)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,66
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,10
Экономия при брони: -28,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,60
Экономия при брони: -32,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,70
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,52
Экономия при брони: -17,04 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,32
Экономия при брони: -22,88 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,60
Экономия при брони: -32,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,70
Экономия при брони: -32,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,20
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,70
Экономия при брони: -32,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,70
Экономия при брони: -32,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,70
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,94
Экономия при брони: -5,09 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,60
Экономия при брони: -32,80 грн