Амброксол 15 (Ambroxolum 15)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,54
Экономия при брони: -11,49 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,01
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,16
Экономия при брони: -4,67 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,45
Экономия при брони: -9,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,44
Экономия при брони: -4,97 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,57
Экономия при брони: -5,16 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,60
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,58
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,35
Экономия при брони: -19,34 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,27
Экономия при брони: -18,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,79
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,60
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,77
Экономия при брони: -18,36 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,00
Экономия при брони: -4,00 грн