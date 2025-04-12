не применять в области лица, особенно носа. Не наносить на поврежденную кожу, например, вследствие ожогов.

Не применять у детей, склонных к спазмам дыхательных мышц или судорогам.

Период беременности и кормления грудью. Нет информации относительно того, что этот препарат не следует принимать в период беременности и кормления грудью.

Дети. Не применяют у детей в возрасте до 2 лет. Для ингаляций применяют у детей в возрасте старше 12 лет.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Не изучено.