Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс инструкция по применению
Состав
Масло эвкалиптовое - 7,5 г/100 г
Масло сосновой хвои - 7,5 г/100 г
Камфора рацемическая - 5 г/100 г
Фармакологические свойства
Эвкалиптовый бальзам от простуды Др. Тайсс является лекарственным средством растительного происхождения с противозастойными, отхаркивающими и антибактериальными свойствами. Действие препарата определяется компонентами, входящими в его состав. Пары эфирных масел оказывают противозастойное и секретомоторное действие, благодаря чему уменьшается вязкость мокроты и улучшается ее отхождение из дыхательных путей. Все активные вещества, входящие в состав препарата, оказывают выраженное противомикробное действие.
Эвкалиптовое масло оказывает противозастойное, отхаркивающее и мягкое спазмолитическое действие на слизистую оболочку дыхательных путей. При нанесении на кожу эвкалиптовое масло оказывает мягкое местное раздражающее действие.
Камфора при местном применении оказывает противозастойное и раздражающее действие.
Масло сосновой хвои проявляет противозастойный и антибактериальный эффекты, на кожу влияет как средство с местным раздражающим действием.
Показания Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс
простудные заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающиеся затрудненным выведением мокроты.
Применение Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс
взрослым и детям в возрасте старше 2 лет втирать несколько раз в сутки в кожу груди и спины. Для сохранения тепла накрыть фланелевой или шерстяной тканью.
Для ингаляций взрослым и детям в возрасте старше 12 лет растворить 2 чайные ложки бальзама в 0,5–1 л горячей воды. Вдыхать пары в течение 5–10 мин.
Без консультации с врачом препарат применяют не более 5–7 дней. Если в течение этого срока состояние больного не улучшается, необходимо проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.
Противопоказания
БА, коклюш, повреждения кожи различной этиологии в месте применения препарата, экзема, дерматиты; склонность к судорогам. Дети в возрасте до 2 лет. Не применять при установленной аллергии на компоненты препарата. Не применять для ингаляций при остром воспалении дыхательных путей и остром воспалении легких.
Побочные эффекты
очень редко возможны аллергические реакции в виде сыпи на коже, гиперемии и зуда кожи, контактный дерматит, головная боль, головокружение, возбуждение, повышение частоты приступов бронхоспазма. Возможно возникновение судорог, вызванных камфорой.
Особые указания
не применять в области лица, особенно носа. Не наносить на поврежденную кожу, например, вследствие ожогов.
Не применять у детей, склонных к спазмам дыхательных мышц или судорогам.
Период беременности и кормления грудью. Нет информации относительно того, что этот препарат не следует принимать в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не применяют у детей в возрасте до 2 лет. Для ингаляций применяют у детей в возрасте старше 12 лет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Не изучено.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
о случаях передозировки не сообщалось.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.