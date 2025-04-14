Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
138,45
Экономия при брони: -36,89 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
134,47
Экономия при брони: -20,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
156,82
Экономия при брони: -23,25 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
161,24
Экономия при брони: -9,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
138,25
Экономия при брони: -35,86 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
154,50
Экономия при брони: -35,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
136,03
Экономия при брони: -14,99 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
155,92
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
137,80
Экономия при брони: -16,76 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
157,78
Экономия при брони: -8,76 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren