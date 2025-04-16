Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
134,38
Экономия при брони: -14,83 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
151,94
Экономия при брони: -15,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
156,11
Экономия при брони: -36,61 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
159,55
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
155,16
Экономия при брони: -13,52 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
159,51
Экономия при брони: -8,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
141,46
Экономия при брони: -8,93 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
157,87
Экономия при брони: -16,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
158,45
Экономия при брони: -17,55 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
160,49
Экономия при брони: -9,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
155,17
Экономия при брони: -43,01 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
159,52
Экономия при брони: -8,40 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
137,06
Экономия при брони: -24,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
139,30
Экономия при брони: -8,50 грн