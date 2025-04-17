Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
176,20
Экономия при брони: -47,40 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
172,97
Экономия при брони: -5,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
111,80
Экономия при брони: -11,64 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
158,82
Экономия при брони: -46,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
157,40
Экономия при брони: -28,54 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
160,07
Экономия при брони: -8,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
124,57
Экономия при брони: -24,41 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
150,52
Экономия при брони: -37,84 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
109,32
Экономия при брони: -9,38 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
140,70
Экономия при брони: -23,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
111,63
Экономия при брони: -11,84 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
156,45
Экономия при брони: -39,57 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
160,10
Экономия при брони: -31,30 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
117,96
Экономия при брони: -3,72 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
151,79
Экономия при брони: -24,18 грн