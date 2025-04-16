Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
156,83
Экономия при брони: -54,44 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
120,04
Экономия при брони: -7,53 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
150,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
116,23
Экономия при брони: -6,28 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
143,77
Экономия при брони: -9,50 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
142,46
Экономия при брони: -40,17 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
138,27
Экономия при брони: -25,82 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
139,77
Экономия при брони: -7,24 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
155,03
Экономия при брони: -21,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
154,67
Экономия при брони: -21,48 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
158,82
Экономия при брони: -7,88 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
142,42
Экономия при брони: -9,23 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
161,73
Экономия при брони: -10,48 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
136,06
Экономия при брони: -32,12 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
151,74
Экономия при брони: -41,39 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
137,89
Экономия при брони: -33,95 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
142,12
Экономия при брони: -31,77 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
137,82
Экономия при брони: -33,88 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
156,62
Экономия при брони: -46,27 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
139,66
Экономия при брони: -35,39 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
160,82
Экономия при брони: -8,98 грн