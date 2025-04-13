Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 785 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
157,30
Экономия при брони: -20,30 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
160,80
Экономия при брони: -24,96 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
139,40
Экономия при брони: -29,88 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
151,82
Экономия при брони: -14,41 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
151,14
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00
Экономия при брони: -37,16 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
180,30
Экономия при брони: -38,73 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
154,08
Экономия при брони: -53,08 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
140,83
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
152,90 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
173,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
138,28
Экономия при брони: -23,93 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
145,80
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Naturwaren
136,77
Экономия при брони: -24,10 грн
Эвкалиптовый бальзам от простуды др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Naturwaren
152,31
Экономия при брони: -35,59 грн