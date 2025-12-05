Диетические добавки — источники витаминных комплексов

Кардонат кидди (Cardonat kiddy)

Кардонат Кидди капсулы №30
Цены в Киев
от 344,47 грн
в 593 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Сперко Украина
Диетические добавки
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.