Кардонат кидди (Cardonat kiddy)
Кардонат кидди (Cardonat kiddy)
Доступно в 225 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
458,60
Экономия при брони:
-75,27 грн
383,33
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
394,52
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
481,50
Экономия при брони:
-24,55 грн
456,95
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
482,98
Экономия при брони:
-95,49 грн
387,49
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
447,30
грн
Забрать 06.01 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
464,40
Экономия при брони:
-79,00 грн
385,40
грн
Забронировать
Первая аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
481,50
Экономия при брони:
-24,55 грн
456,95
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
483,00
Экономия при брони:
-117,25 грн
365,75
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
463,70
Экономия при брони:
-78,30 грн
385,40
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
445,80
Экономия при брони:
-62,47 грн
383,33
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
445,80
Экономия при брони:
-75,77 грн
370,03
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
495,31
Экономия при брони:
-81,94 грн
413,37
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
445,80
Экономия при брони:
-62,47 грн
383,33
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Кардонат Кидди капсулы №30
481,50
Экономия при брони:
-111,47 грн
370,03
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Кардонат Кидди капсулы №30
481,50
Экономия при брони:
-117,17 грн
364,33
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
481,50
Экономия при брони:
-111,47 грн
370,03
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
481,50
Экономия при брони:
-115,75 грн
365,75
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
481,50
Экономия при брони:
-24,55 грн
456,95
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
445,80
Экономия при брони:
-22,57 грн
423,23
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
481,50
Экономия при брони:
-117,17 грн
364,33
грн
Забронировать
