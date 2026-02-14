Николаев
Кардонат кидди (Cardonat kiddy)

Николаев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
0.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
481,50
Экономия при брони: -24,08 грн
457,42 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Защитников Николаева, 16
0.2 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
494,11
Экономия при брони: -74,18 грн
419,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
0.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
413,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
0.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
478,97
Экономия при брони: -68,69 грн
410,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
0.5 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
413,82 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
0.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
482,96
Экономия при брони: -73,45 грн
409,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
490,22
Экономия при брони: -80,71 грн
409,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
498,40
Экономия при брони: -24,82 грн
473,58 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
0.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
498,40
Экономия при брони: -54,75 грн
443,65 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
1.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
479,07
Экономия при брони: -72,44 грн
406,63 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
1.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
491,20
Экономия при брони: -84,57 грн
406,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Саксаганского Панаса, 39/7
1.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
506,69
Экономия при брони: -101,96 грн
404,73 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
1.2 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
429,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
1.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
490,90
Экономия при брони: -87,20 грн
403,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
494,21
Экономия при брони: -92,80 грн
401,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
490,90
Экономия при брони: -87,20 грн
403,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
464,40
Экономия при брони: -54,82 грн
409,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
490,90
Экономия при брони: -87,20 грн
403,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
494,76
Экономия при брони: -93,35 грн
401,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
481,50
Экономия при брони: -24,08 грн
457,42 грн
