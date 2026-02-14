Николаев
Кардонат кидди (Cardonat kiddy)
Кардонат кидди (Cardonat kiddy)
Николаев
(адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
0.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
481,50
Экономия при брони:
-24,08 грн
457,42
грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Защитников Николаева, 16
0.2 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
494,11
Экономия при брони:
-74,18 грн
419,93
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
0.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
413,82
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
0.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
478,97
Экономия при брони:
-68,69 грн
410,28
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
0.5 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
413,82
грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
0.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
482,96
Экономия при брони:
-73,45 грн
409,51
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
490,22
Экономия при брони:
-80,71 грн
409,51
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
498,40
Экономия при брони:
-24,82 грн
473,58
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
0.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
498,40
Экономия при брони:
-54,75 грн
443,65
грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
1.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
479,07
Экономия при брони:
-72,44 грн
406,63
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
1.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
491,20
Экономия при брони:
-84,57 грн
406,63
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Саксаганского Панаса, 39/7
1.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
506,69
Экономия при брони:
-101,96 грн
404,73
грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
1.2 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
429,40
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
1.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
490,90
Экономия при брони:
-87,20 грн
403,70
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
494,21
Экономия при брони:
-92,80 грн
401,41
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
490,90
Экономия при брони:
-87,20 грн
403,70
грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
464,40
Экономия при брони:
-54,82 грн
409,58
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
490,90
Экономия при брони:
-87,20 грн
403,70
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
494,76
Экономия при брони:
-93,35 грн
401,41
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
1.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Sperco International Limited
481,50
Экономия при брони:
-24,08 грн
457,42
грн
