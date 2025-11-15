Киев
Кардонат кидди (Cardonat kiddy)
Кардонат кидди (Cardonat kiddy)
Киев
(адрес не указан)
Доступно в 464 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
464,20
Экономия при брони:
-84,40 грн
379,80
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
491,29
Экономия при брони:
-79,90 грн
411,39
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
384,12
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
479,44
Экономия при брони:
-73,34 грн
406,10
грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
464,20
Экономия при брони:
-84,40 грн
379,80
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
469,80
Экономия при брони:
-29,50 грн
440,30
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
495,32
Экономия при брони:
-57,76 грн
437,56
грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
464,20
Экономия при брони:
-84,40 грн
379,80
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
1.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
378,70
грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
464,90
Экономия при брони:
-85,10 грн
379,80
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
464,22
Экономия при брони:
-82,23 грн
381,99
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
486,52
Экономия при брони:
-83,27 грн
403,25
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
464,20
Экономия при брони:
-84,40 грн
379,80
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
459,71
Экономия при брони:
-67,65 грн
392,06
грн
