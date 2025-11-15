Киев
О товаре
Цены
Кардонат кидди (Cardonat kiddy)
Кардонат кидди (Cardonat kiddy)
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 230 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
468,43
Экономия при брони:
-79,77 грн
388,66
грн
Забронировать
Мелисса
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10
1.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
462,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Средняя, 45
2.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
483,09
Экономия при брони:
-37,75 грн
445,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
470,77
Экономия при брони:
-25,43 грн
445,34
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
477,21
Экономия при брони:
-63,98 грн
413,23
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
458,30
Экономия при брони:
-78,50 грн
379,80
грн
Забронировать
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
447,30
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
456,01
Экономия при брони:
-41,34 грн
414,67
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
373,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
487,35
Экономия при брони:
-81,25 грн
406,10
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
464,10
Экономия при брони:
-84,30 грн
379,80
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
451,56
Экономия при брони:
-69,23 грн
382,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
469,95
Экономия при брони:
-24,37 грн
445,58
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
469,39
Экономия при брони:
-86,66 грн
382,73
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню